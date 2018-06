As startups brasileiras que quiserem se aventurar na América Latina podem começar a considerar a internacionalização a partir da vizinha Argentina. Depois de anos com uma política mais restritiva nessa área, as coisas começaram a mudar. O governo local passou a apoiar a criação de um ecossistema de inovação, como ao criar a Lei de Pymes, que incentiva as pequenas empresas por meio de redução de impostos e das burocracias, e o Academia BA Empreende, programa de capacitação gratuito em habilidades empreendedoras e métodos ágeis. Sem falar nas iniciativas voltadas para a incubação, busca de investimentos e programas de inovação social. Os resultados começaram a aparecer e, em 2015, a capital argentina foi eleita a cidade do empreendedorismo global. Buenos Aires é hoje um dos principais celeiros de startups de sucesso na região. Foi de lá que vieram empresas como Decolar.com, OLX e Mercado Livre - este é hoje o sétimo site de e-commerce mais acessado do mundo, e a plataforma de varejo líder em visitantes únicos nos 19 países onde atua. São empresas que nasceram na Argentina e que souberam entrar de forma agressiva no mercado brasileiro a ponto de quase serem confundidas como players locais. O governo brasileiro está atento a essa oportunidade (que tem como alinda ainda a proximidade geográfica) e quer incentivar esse intercâmbio. Tanto que começou pela Argentina o StartOut Brasil, programa que tem levado startups brasileiras para imersões em ecossistemas de inovação do mundo. A missão para o país vizinho foi uma espécie de projeto-piloto, deu certo e já encaminhou outras iniciativas similares para Paris e Berlim. As portas estão abertas.