A Inteligência Artificial (IA) já está sendo usada globalmente em aplicações que vão desde garantir avanços na medicina, reduzir fraudes de cartão de credito até melhorar o nível de recomendação e comunicação das empresas com os seus clientes. E, ao que tudo indica, estará também cada vez mais presente nos produtos do Google.

“O mundo será cada vez mais IA First e nós vamos na mesma direção. Estamos repensando todos os nossos produtos para usar Inteligência Artificial e machine learning como forma de gerar personalização em escala”, afirma o presidente do Google Brasil, Fabio Coelho. A cientista sênior de pesquisa de IA do Google, Fernanda Viégas, explica que a multinacional está olhando também para a capacidade dessas interações humano-máquina trazerem o poder da tecnologia para resolver os problemas do dia-a-dia das pessoas.

Nessa linha, uma novidade anunciada recentemente é o TensorFlow.js. A ferramenta traz o poder de machine learning para os dispositivos dos desenvolvedores, que agora poderão criar as suas próprias aplicações. É o caso de um morador do Oregon (EUA), que usou esse sistema e a webcam do seu laptop para treinar a ferramenta para que o cursor mexesse para o lado direito, esquerdo ou clicasse sempre que ele olhasse para uma determinada direção ou franzisse o rosto. “Com isso, ele conseguiu garantir acesso ao computador e ao mundo da internet para um amigo que ficou tetraplégico”, conta Fernanda.