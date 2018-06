O Brasil é um dos primeiros países do mundo a receber a nova frota de carros do Google Street View. O veículo que mapeia locais pelo mundo recebeu novas câmeras HD que melhoram a qualidade das imagens publicadas no Google Maps, além de duas novas câmeras pequenas adicionadas abaixo do sistema principal para capturar imagens mais precisas de nomes de ruas, empresas e endereços.

“As imagens produzidas por essas câmeras muitas vezes criam a oportunidade de experimentar lugares que você nem sempre pode visitar pessoalmente. Então, estamos felizes em usar tecnologia HD e aprendizagem de máquina para melhorar ainda mais essas experiências”, relata o diretor de parcerias estratégicas do Google, Alessandro Germano.

O Street View foi lançado em 2007 e chegou ao Brasil em 2010. Atualmente, é usado milhões de vezes por dia e o Brasil está entre os principais países no uso da ferramenta. Os carros do Street View já rodaram mais de 16 milhões de quilômetros, estiveram em 83 países e em todos os continentes.