A nova distopia de Margaret Atwood

O coração é o último a morrer (Editora Rocco, 416 páginas, R$ 51,00, tradução de Geni Hirata), romance da aclamada e premiadíssima escritora canadense Margaret Atwood , autora dos best-sellers O conto da aia e Os testamentos, trata, em síntese, da trepidante história de um casal que tenta sobreviver a um colapso econômico e social de grandes proporções.

Margaret Atwood, romancista, poeta, contista, ensaísta e crítica literária, já rebebeu, entre outros, os prêmios Príncipe de Astúrias e o Man Booker Prize. O conto da aia, romance distópico publicado pela primeira vez em 1985, é até hoje publicado com sucesso em várias partes do mundo.

O coração é o último a morrer conta a história de Charmaine e Stan, um casal jovem que enfrenta dificuldades gigantescas. Eles perdem o emprego, a casa e todos os seus recursos e são obrigados a morar no carro. Numa tentativa desesperada de reverter a dificílima situação, eles resolvem aderir ao Projeto Positron, uma experiência social, na cidade de Consilience. Supostamente criado para resolver os problemas causados pela crise, o projeto oferece um lugar confortável para morar, comida boa e emprego fixo.

No entanto, em troca da estabilidade, os residentes cedem sua liberdade: em meses alternados, deixam suas casas e se tornam internos na prisão de Positron. Depois do serviço no sistema prisional, eles voltam à vida civil.

O casal está sempre sob vigilância e não pode ter contato com amigos e familiares, mas a situação não parece um sacrifício, diante dos benefícios. Tudo parece estranhamente perfeito até Charmaine se envolver romanticamente com o homem que ocupa a casa do casal enquanto eles estão na prisão. Uma série de eventos preocupantes se desdobra e coloca em risco a vida de Stan e a paz que tinham alcançado a tão duras penas.

O romance, com seu cenário aterrador, linguagem rápida e acontecimentos brutais, mostra quanto custa um pretenso conforto e como podem ser sombrias as soluções milagrosas. A narrativa revela mais uma vez o talento da grande autora contemporânea.

a propósito...

Até e principalmente por conta da esquizofrenia, Serjão era de poucas palavras, mas era ativo e se comunicava por meio de olhares e silêncios por vezes eloquentes. Durante um tempo juntava as moedas que lhe davam e pedia para as pessoas que lhe dessem cédulas em troca. Dias antes de falecer, Serjão deu uma ajuda, carregando as compras num supermercado, para o gringo do Mercado Moinhos da Luciana de Abreu. Serjão está com Deus, vivendo na outra dimensão e nos deixa ótimas lembranças. Há muitos anos atrás, a Zero Hora fez uma reportagem sobre o bairro, seus bares, restaurantes, lojas, pessoas e tudo mais, e a repórter foi falar com o Serjão. "Não dou entrevistas", disse ele, discreto, afastando-se. Até sempre, Serjão, fica bem aí e pede uma ajuda para o Gastão, o Zadu, o Pedro Melo e outros amigos do Moinhos. (Jaime Cimenti)

Páscoa, Serjão e o silêncio

Páscoa sempre é um momento especial para pensar e falar em morte, ressureição, renovação, coelho, ovo, peixe, chocolate, renascer e passagem. Nesta Páscoa, poucos dias depois da morte repentina do Serjão (Sérgio Tavares Domingues), o morador de rua oficial do Moinhos de Vento, provavelmente o homeless mais visível de Porto Alegre , é bom lembrar a trajetória desse nosso Carlitos do bairro. Não se sabe bem porque Serjão escolheu o Moinhos para viver durante, seguramente, mais de vinte anos. Provalmente ele escolheu o bairro por que ele era, no fundo, fidalgo, cavalheiro e tinha ares de líder tribal africano.

Mas os moradores e comerciantes do boulevard sabem bem porque o adotaram e, principalmente, porque o ajudaram muito nos últimos anos. Sabem bem e guardam com alegria e orgulho as lembranças daquele que, depois de dormir aqui e ali, fixou residência no miolo da Padre Chagas.

Serjão, que alguns chamavam de Cheirinho, Cheroso e Maloca, recebeu carteira de identidade há cinco anos, no dia 2 de fevereiro de 2017, depois do enorme trabalho de alguns anos do empresário Claiton Franzen, psicólogo e dono do Dometila Café. "As pessoas passaram a me enxergar", disse Serjão sobre as mudanças dos últimos anos, depois do RG e dos cuidados que recebia de moradores e comerciantes, especialmente de Vivian Neuls, proprietária da loja Estação do Banho.

Antes de ser adotado e receber cuidados e doações das pessoas do bairro, Serjão fumava, bebia e criava alguns problemas, alguns meio sérios, mas isso, felizmente, ficou para trás e não vou lembrar aqui os detalhes. Nos últimos anos sua porção lorde , abstêmia e bem comportada tornou-se marca registrada e o convívio diário passou a ser tranquilo, feliz e muito bom. Depois da carteira de identidade, dos remédios e atenções, Serjão renasceu, se reiventou e foi uma pena que faleceu jovem, aos cinquenta e seis anos. Mas as pessoas não morrem, ficam encantadas e só se vão mesmo quando ninguém mais lembra delas. Serjão vai viver muito tempo e nessa Páscoa vale rezar por ele e por nós e por bons renascimentos.

Serjão acompanhou de perto todas as mudanças no Moinhos, um bairro que mescla elegantemente passado, presente e futuro e que é um dos mais históricos, democráticos e plurais de Porto Alegre. O Moinhos é de todos os porto-alegrenses, gaúchos, brasileiros e dos muitos estrangeiros que aparecem por aqui para turismo, negócios e para flanar alegremente por suas ruas arborizadas e floridas. Serjão até merecia uma escultura ou estátua, para mostrar para sempre que enquanto há vida, existe esperança e que todas as pessoas têm o direito de terem rostos, nomes, histórias e de serem vistas.

A partir principalmente dos gestos de Claiton e Vivian, Serjão corporificou o que os humanos têm de melhor, que é a humanidade, a solidariedade e a consciência de que somos anjos de uma asa só, necessitando dos outros para voar.