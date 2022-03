Saúde, planeta e racionalidade por Steven Pinker

Steven Pinker, professor de psicologia na Universidade de Harvard, finalista do Pulitzer por duas vezes e vencedor de muitos prêmios por sua pesquisa, ensino e publicações, é membro da National Academy of Sciences, autor best-seller do The New York Times e, entre outros, publicou os importantes livros Tábula Rasa, Do que é feito o pensamento, Os anjos bons da nossa natureza, Guia da Escrita e O novo Iluminismo.

Racionalidade - O que é, por que parece estar em falta e por que é importante (Editora Intrínseca, 464 páginas, R$ 89,90 impresso e R$ 62,90 E-book, tradução de Waldéa Barcellos) é a obra mais recente de Pinker, renomado psicólogo e teórico evolucionista canadense, e mostra como as ferramentas do raciocínio podem ajudar a solucionar ameaças à nossa saúde e ao nosso planeta.

Crescemos ouvindo que a racionalidade é o que nos distingue de qualquer outra forma de vida existente no planeta e que dispomos de recursos cognitivos para entender o mundo e moldá-lo a nosso favor. O homem datou a origem do universo, decodificou os segredos da vida e usou o conhecimento para seu bem-estar. Na pandemia, em tempo recorde, buscou uma série de vacinas contra a Covid-19.

Entretanto, a espécie humana acredita em notícias sem conexão com a realidade, defende o charlatanismo médico e compartilha teorias da conspiração estapafúrdias nas redes sociais. O mundo das fake news é um bom exemplo de como nexo e sentido podem se perder por brechas de nossa consciência e provocar distorções da realidade que limitam nossas escolhas.

Racionalidade foi inspirado no curso de Pinker na escola de filosofia de Harvard, que mostrava como determinadas crenças e vieses cognitivos que sempre influenciaram nosso comportamento ajudam a entender como subestimamos a covid-19, agindo de modo irracional.

Para Pinker o uso da racionalidade no plano coletivo é o principal motor da justiça social e do progresso moral. Com humor e perspicácia habituais, o autor ilumina, inspira e emancipa. Otimismo, positividade, erudição, lucidez e graça estão na obra, para nos ajudar a viver esses tempos instáveis.

Lançamentos

Bombas de Chimarrão (80 páginas, R$ 100,00, Edição do Autor), de Ricardo da Silva Mayer, professor, designer e mestre em patrimônio cultural pela UFSM, traz as origens, a tradição e o cotidiano das bombas de chimarrão, com belíssimas ilustrações e fotos. Obra diferenciada e profunda, foi fruto de pesquisa de mestrado.

CAOSótica (Ano XVI , Número 58, 66 páginas) é uma Revista quadrimestral de Leitura, Artes e Ciências, editada por Antônio Soares e Felipe Daiello, e traz textos dos editores, de José Eduardo Degrazia e outros colaboradores sobre Independência do Brasil, Semana de Arte Moderna e outros temas relevantes.

Algumas Tramas - Um passeio pelo talento multifacetado de Ary Trentin (Editora São Miguel, 204 páginas, R$ 50,00), com textos do escritor Marcos Fernando Kirst, José Clemente Pozenato e outros, fotografias da família Trentin e aquarelas de Antonio Giacomin, mostra vida e obra do poeta, professor e fotógrafo Trentin (1942-2002).

Filosofia, atualidade, espanto e desencanto por Pondé

Desde que o mundo é mundo , das cavernas de pedra até nossas modernas cavernas digitais, os seres humanos vivem entre a vida e a morte, a alegria e a tristeza, a paz e a guerra, a esperança e o desencanto, o mistério e o desvelamento, as ciências exatas e as ciências humanas e a eterna dúvida entre ser e não ser. A filosofia e o mundo contemporâneo - Meditações sobre o espanto e o desencanto (Editora Nacional, 184 páginas, R$ 24,00), do professor, escritor e pensador Luiz Felipe Pondé, um de nossos maiores e mais controversos intelectuais, abordando a dualidade humana que vem dos primórdios e que desde a Grécia vem sendo estudada, nos convida, com erudição, humor e sedução narrativa, a enfrentar duas de nossas maiores características. Como ensina o autor, desde sempre nos dividimos entre o espanto diante de uma natureza complexa e exuberante e o desencanto frente ao indecifrável universo, do qual somos apenas uma ínfima parte. Em mais de vinte meditações, Pondé trata de diversos temas da contemporaneidade, como o desapego, o liberalismo, a saúde mental, o envelhecimento e a morte, entre outros. Pondé escreveu o livro sob o signo da obra do grande filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, em forma de meditações livres sem roteiro prévio e sem intenção de harmonizar o processo final. Pondé pretende entregar uma visão que tem como objeto a indagação de se a filosofia nasceu do espanto ou encanto, ou, ao contrário, do desencanto. A meditação inicial trata de espanto ou desencanto. O segundo texto tem como título Desapego: um lugar para se perder e aponta para nossa atual mania de sucesso que reforça o risco do desencantamento. Na sequência, o autor fala dos antigos espíritos malignos e de esperanças. Evolução espiritual é o título da meditação seguinte, de um conhecimento mais definitivo do sentido da vida e do mundo. Seriam o homem e a mulher seres adoecidos? Esse é o título da meditação que vem logo depois. No texto posterior, Pondé questiona se as emoções são passíveis de instrumentalização para o mundo corporativo. Liberalismo: modernidade como conflito em movimento, nas páginas seguintes, trata de política. Angústia, ansiedade, marxismo, Darwin, liberdade, desconstrução, crueldade, otimismo como virtude cívica no mundo do mercado da liberdade de expressão como sua crítica são outros temas que Pondé examina sob a ótica do espanto e do desencanto. Pondé fala da profecia de Hegel: a experiência contemporânea como desencanto histórico trata de nossa mania de consumir, da saúde mental em nossos dias e, nas páginas finais, trata, com um instigante texto, sobre o que chamou de "o corpo do desencanto", no qual discorre sobre o corpo da mulher, a beleza e o desejo. Como se vê, Pondé está em plena forma e debate sobre os temas sem amarras, com liberdade, coragem e sem se preocupar com a necessidade de respostas.

