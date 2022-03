Cemitério, amor, poesia e redenção

Água fresca para as flores (Editora Intrínseca, 480 pág, R$ 69,90, tradução de Carolina Selvatici), romance da celebrada e premiada escritora francesa Valérie Perrin, que também é roteirista e fotógrafa, repete o sucesso de seu best-seller Les Oubliés du dimanche, de 2015. A autora já foi publicada em trinta idiomas e já recebeu, entre outras láureas, o prestigiado Prix Maison de La Presse. Água fresca para as flores foi o livro mais vendido na Itália em 2018 e Trois, a obra mais recente de Valérie, lançada em 2021, tornou-se best-seller instantâneo e será lançada pela Intrínseca em 2023.

Água fresca para as flores traz a protagonista Violette Toussaint, com quase cinquenta anos, infância conturbada, marido desaparecido e feridas profundas. Ela mora e trabalha como zeladora num cemitério e lá aprendeu a ver com poesia o cotidiano, os rituais fúnebres, a magia das flores e a ouvir, em meio a goles de café ou de vinho, risos, lágrimas e confidências dos que lá vão homenagear os entes queridos.

Tudo estava rotineiramente tranquilo até a chegada de Julien Seul, que insiste em deixar as cinzas da mãe no túmulo de um completo desconhecido. Logo fica claro que isso está ligado ao passado difícil de Violette e o encontro com ele vai desenterrar sentimentos há muito esquecidos.

Violette acredita de modo obstinado na felicidade, mesmo depois das provações, e a narrativa mostra um relato íntimo e atemporal sobre a capacidade de viver poeticamente o cotidiano e, especialmente, os poderes de redenção que tem e sempre teve o amor. Entre os laços que unem mortos e vivos e as lembranças, a narrativa tem melancolia, sutilezas e pitadas de humor.

O romance, que é a estreia literária de Valérie no Brasil, teve direitos de adaptação adquiridos para virar minissérie pela Mediawan, um dos principais estúdios independentes da Europa, responsável pela série Dix pour cent e pela animação O Pequeno Príncipe.

"Os únicos fantasmas nos quais acredito são as lembranças", palavras de Violette, resumem esse pungente romance.

Lançamentos

Potências e conflitos mundiais por Paulo Visentini

Se antes dessa guerra louca e lamentável entre Rússia e Ucrânia já estava difícil entender as pessoas e o planeta e ter um pouco de serenidade, agora as coisas ficaram mais complexas, com tantas "narrativas" e complicações globais de ordem econômica, histórica, social, política, cultural e ética. Mas é preciso seguir vivendo, tentando entender algo e acreditar no sol que nasce todos os dias.

As Grandes Potênciais e os Conflitos Mundiais - Entenda quem manda no mundo e o porquê (Alta Books Cult Editora, 216 pág, R$ 59,90), do consagrado professor e doutor Paulo Fagundes Visentini, escrito e publicado alguns meses antes do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, auxilia a entender as origens da guerra e muitos aspectos ligados às grandes potências mundiais , neste complexo e complicado cenário da política internacional. Após o colapso da União Soviética, em 1991, e com o fim da Guerra Fria, aparentemente os Estados Unidos tinham assumido a liderança mundial. Aí, como se sabe, a China passou a dividir o protagonismo e o poder mundial ficou dividido não apenas entre duas grandes potências.

Visentini, doutor em História Econômica pela USP, lecionou História Contemporânea e Relações Internacionais na Ufrgs por 40 anos, escreveu, entre outros, os conhecidos livros A Primeira Guerra Mundial e O Declínio da Europa e, atualmente, leciona Ciências Militares na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e Política Internacional na Ufrgs, além de coordenar o Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais. Visentini cumpriu estágio pós-doutoral na London School of Economics e na PUC-Rio e lecionou em Leiden, Oxford e nas universidades de Cabo Verde e Veneza, além de ser editor fundador da Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations.

A obra mostra que os grandes players mundiais com capacidade de projetar poder sobre os demais, são, em sequência, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia/União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Japão e China. O "clube" das grandes potências permanece há um século e meio, com Brasil e Índia candidatos ao grupo, e a posição de cada grande potência se alterou ao longo do tempo, da mesma forma que as rivalidades e as alianças.

Com clareza, amparo em fundamentos, leituras e pesquisas consistentes e com profundidade didática, Visentini trata da Paz Armada (1871-1914), Nova Guerra dos Trinta Anos (1914-1945), Guerra Fria e Pax Americana (1945-1975), Fim da détente, guerra quente e colapso do sistema soviético (1975-1991) e da disputa por uma nova ordem para o novo século (1991-2021). Nas páginas finais da obra, o autor lança luzes e algumas esperanças sobre as incertezas e tendências para o século XXI e fala da estratégia do caos e as bases de uma nova estabilidade, com base em estudos demográficos (diminuição do crescimento populacional mundial e seu envelhecimento), terrorismo, questões ambientais, violência e fanatismo.