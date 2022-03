Romanção épico sobre amor, guerra e prazer da leitura

Cidade nas nuvens (Editora Intrínseca, 752 págs, R$ 64,00, tradução de Marcello Lino) é o novo romance do aclamado escritor norte-americano Anthony Doerr, autor, entre outras obras, de Toda luz que não podemos ver, romance premiado com o lendário Prêmio Pulitzer. Doerr já recebeu os prêmios O.Henry, Rome, Young Lines da Biblioteca Pública de Nova York e o National Magazine, além do Guggenheim Fellowship e do prêmio Story, e este novo romance tem ambições e dimensões verdadeiramente épicas

A alentada narrativa traz Anna, uma órfã de treze anos, que mora atrás dos formidáveis muros de Constantinopla do século XV, em uma casa de mulheres que ganham a vida bordando trajes eclesiásticos. Inquieta e muito curiosa, ela aprende a ler e encontra nesta antiga cidade, famosa por suas bibliotecas, um livro - a história de Éton, que deseja ser transformado em pássaro e voar até um paraíso utópico no céu.

Enquanto as muralhas da cidade são bombardeadas, no grande cerco, Anna lê a história para a irmã adoentada. Seu caminho se cruza com Omeir, jovem que, fora das muralhas, foi recrutado para lutar com seus bois contra o exército invasor.

Cinco séculos depois, numa biblioteca escolar de uma pequena cidade de Idaho, nos EUA, o octagenário Zeno, que aprendeu grego quando prisioneiro de guerra, dirige cinco crianças em uma adaptação teatral da história de Éton.

Entre as prateleiras da biblioteca, Seymour, adolescente problemático e idealista, planta uma bomba, ativando assim um novo cerco. Num futuro não muito distante, na nave interestelar Argos, Konstance, que nunca pisou na TTerra, está sozinha em uma câmara, escrevendo em restos de pano uma história contada por seu pai, a de Éton.

Em Cidade nas nuvens, que é um grande épico sobre amor, guerra e o prazer da leitura, os leitores vão encontrar crianças à beira da vida adulta em mundos em perigo, que encontram a resiliência, a esperança e um livro. Doerr fez uma tapeça gigante com tempos e lugares que refletem a nossa interconectividade com outras espécies e com aqueles que viveram antes, conosco e depois de nós.

Lançamentos

Não verás País nenhum (Global, 424 pág, R$ 99,00), edição comemorativa do clássico de Ignacio de Loyola Brandão, lançado há 40 anos, mostra um futuro distópico, com falta de água, calor insuportável e florestas ameaçadas de destruição.

Um teto todo seu (Tordesilhas, 192 pág, R$ 33,90 ), da genial escritora inglesa Virgínia Woolf, é baseado nas palestras que ela fez em 1928 na faculdades de Newham e Girton. Um dos famosos ensaios trata da condição social da mulher e sua influência na produção literária.

Temas de Segurança Nacional e de Defesa ( Editora Unesp, 373 pág, download gratuito), organizado por Kimberly Alves Digolin, Livia Peres Milani e Samuel Alves Soares, traz reflexões do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (Unesp, Unicamp, PUC-SP) sobre segurança internacional.



Maria Antônia

A coisa não está fácil para ninguém. Guerras malucas, devastação ambiental, conflitos dentro e fora das redes sociais, excesso de sons, palavras, imagens e proliferação de líderes e seguidores esquisitos em todo canto do planeta. Tá brabo. Pensando bem, preteou o olho da gateada até para os trilionários, que ficaram mais ricos ainda com a pandemia. Eles não sabem direito como se proteger e o que fazer com os trilhões que são obrigados a administrar. Vida social cansa: festas, compromissos, agendas lotadas, maquiagem, penteados, joias, roupas , hotéis, voos, viagens de carro, de trem, de iate e de foguete. Não é fácil ser arroz de festa, peru de festa ou socialite, como prefere ser chamada a quatrocentona Maria Antônia Penteado Prado Almeida Abrantes e Bragança, que transita entre Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Londres e Dubai, entre outras cidades. Maria Antônia , além da pesada carga de compromissos sociais, está estressada com questões ambientais, sociais, políticas, econômicas, artísticas e culturais e ainda com a administração das intrincadas relações familiares. Ela está à beira de um burnout e, depois de consultar familiares, assessores, médicos, terapeutas, numerólogos e um personal guru indiano, concluiu que vai passar uns meses fora do Brasil. Não sabe ainda se em Nova York, Londres, Paris ou em Saint Barthélemy. Sua amiga Constance Olivier Grimaldi De Savoia recomendou que passasse algum tempo em cada lugar, para não ficar entediada e solicitada. "Se você ficar muito tempo numa cidade, começam a te convidar para festas e aí não vais conseguir descansar e ganhar o fôlego necessário para o futuro", ensinou a amiga, experiente no grand monde e nos proustianos meandros da high society. Arroz de festa, como se sabe, é aquela figurinha carimbada simpática e fácil que está em todos os eventos, e a expressão lembra a gulodice indispensável ao paladar português, feita de arroz doce. Maria Antônia até degusta um arrozinho, desde que com trufas brancas, manteiga negra com lagosta gigante, ou filé e picanha Wagyu. Assim como os grandes chefs de cuisine, Maria adora, na intimidade, comer arroz e feijão com ovo frito por cima (qualquer coisa com ovo frito em cima fica ótima, diz sempre). Pão com ovo e churrasquinho de gato também degusta quando não tem ninguém por perto. Maria Antônia odeia quando alguém a chama de perua, dondoca ou coisa assim. No máximo ela admite ser chamada de dondoca letrada e lembra que fez um curso de filosofia há pouco tempo, para entender esses novos tempos e conseguir se equilibrar entre sua imensa riqueza e os milhões de desempregados que andam por perto dos portões de sua mansão de cinco mil metros no Alto Leblon. Ela disse que o grande desafio mundial é a divisão de renda e, enquanto a solução não aparece, está estudando o assunto, enquanto administra com dificuldade seus bens imóveis, artísticos e os ativos financeiros. Ela se queixa por ser obrigada a viver numa bolha de ouro e diamante , enquanto a situação mundial está um caos.

A propósito...