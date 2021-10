Federer mudou o esporte

Federer - O homem que mudou o esporte (Editora Intrínseca, 432 págs., R$ 69,00 impresso e 46,90 e-book, tradução de Cássia Zanon, Isadora Prospero, Marcelo Schild e Paula Diniz), do jornalista especializado em tênis Christopher Clarey, que há quase 30 anos escreve para o The New York Times e International Herald Tribune, apresenta uma das biografias mais completas sobre o grande ídolo suíço Roger Federer que conquistou 103 títulos, 20 deles de Grand Slam e jogou mais de 1.500 partidas, vencendo 1.200 jogos. Profissional desde 1998, Federer é o jogador mais velho a alcançar o topo do ranking, com 237 semanas seguidas em número 1. Federer foi 8 vezes campeão de Wimbledon. O livro foi lançado em agosto deste ano e logo se tornou best-seller do The New York Times.

Christopher mostra Federer com brilhante tenista, mas igualmente como um ser humano altamente diferenciado, após segui-lo por seis continentes e ter acesso exclusivo ao grande atleta, à sua equipe de trabalho e às figuras mais proeminentes do tênis, incluindo grandes rivais como Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Roddick. Christopher entrevistou Federer por mais 20 vezes ao longo de 20 anos, em aviões particulares, fundo da quadra em Wimbledon, da Times Square e em restaurantes nos Alpes Suíços.

"Suas habilidades no tênis foram o principal ingrediente de seu sucesso, mas suas habilidades com pessoas também fazem parte da receita. Superestrelas do tênis costumam receber muitos presentes, mas empatia não é um deles. Federer é alguém que se coloca no lugar dos outros, sempre registrando os sentimentos e a energia do estádio, na rua, no ambiente, no assento traseiro de carros", escreveu Clarey sobre o ídolo, que aos 40 anos segue um mestre dentro e fora das quadras.

Federer realmente redefiniu os padrões de excelência do esporte e por isso é um dos favoritos de torcedores de todo o mundo. Christopher Clarey revelou-se o biógrafo ideal de Federer e o sucesso da obra, plena de graça e de detalhes, não veio por acaso.

Bento Gonçalves em versos e em preto e branco

Eu sempre digo, com a devida e merecida modéstia, e sem desmerecer importantes cidades vizinhas, que Bento Gonçalves é um presente de Deus para a humanidade. Pensando bem, acho que ela é um regalo de Deus para o Universo e que todos devemos sempre saudar seu passado, seu presente e seu futuro. A cidade é uma das 50 maiores economias do Brasil e a 14ª em PIB no Rio Grande do Sul. Fundada há 131 anos, Bento soube conciliar trabalho, desenvolvimento econômico, político e social e, especialmente nas últimas décadas, tem sido referência em turismo, educação e cultura. Fico pensando que algumas cidades grandes do Estado são como um automóvel Mercedes, tradicional e rico, e que Bento é tipo assim um Jaguar, poderoso e chique para caramba. 130+1 - Bento Gonçalves em preto & branco (296 págs.), obra editada pelo professor, jornalista, fotógrafo e produtor cultural Fabiano Mazzotti, apresenta versos de 131 jovens estudantes (com versões para o italiano, espanhol e inglês) e fotos de Mazzotti em preto e branco retratando pessoas, prédios, cenários e paisagens da Capital Brasileira do Vinho. Ficou bonito o contraste entre as imagens em preto e branco, muitas antigas, com as novas visões e percepções dos meninos e meninas que são o futuro de uma cidade que sempre mirou o progresso, sem deixar de reverenciar os velhos imigrantes e o passado glorioso que tem, em vários campos de atividade. Fabiano Mazzotti já publicou seis obras sobre Bento Gonçalves, com muitas fotos e inúmeros textos, retratando cenários e personagens de uma cidade que se notabiliza por vales e morros maravilhosos, parreirais verdejantes e uma hospitalidade aconchegante que permanece até hoje, mesmo depois do grande movimento turístico e de atingir uma população que está em torno de 123 mil habitantes. Bento é desses lugares sagrados que lembram a frase do pintor Iberê Camargo: você nunca esquece do lugar onde seus olhos viram pela primeira vez a luz do sol. O sol e a luz de Bento, mesmo no inverno e em fotos em preto e branco, são inesquecíveis e vivem para sempre na memória, mesmo daqueles que, quase sempre infelizmente, tiveram que mudar-se e viver longe do torrão natal. As fotos do livro mostram parreirais, antigas e belas casas coloniais, prédios do centro histórico, cantinas, festas, pessoas, escolas, igrejas, edifícios modernos, obras de arte das praças, estádio do glorioso Clube Esportivo, escadarias e muitas outras imagens de uma cidade que transmite uma energia positiva e uma alma nobre. Os versos dos jovens, relacionados com as fotos da obra, falam de arte, de parreirais, de sonhos, esperanças, aviões, capelas, visões do passado e do presente, vinhos, fábricas, lembranças dos que se foram, curvas da Serra, casas antigas e construções futuristas e de muitos outros aspectos bonitos de pessoas e locais que constroem o futuro com trabalho, paixão, perseverança e espiritualidade.



A propósito...

O próximo livro de Fabiano Mazzotti será sobre a Fenavinho, uma festa que desde 1967 está integrada no calendário cultural, turístico e econômico do Brasil, por sua força, sua representatividade e pelos valores de Bento Gonçalves, que, especialmente nesses momentos mundiais e nacionais de crises éticas, políticas, sociais, culturais e econômicas, são valores que nos inspiram e nos fazem acreditar em dias e pessoas melhores. Não é pouca coisa. As fotos de Bento e os versos dos jovens mostram que é possível pensar num Brasil melhor e que cultive bons pensamentos e ações positivas. Bento e seus habitantes nunca se curvaram diante das dificuldades que surgiram em momentos históricos e sempre souberam plantar o melhor para o futuro. Viva Bento e os bento-gonçalvenses e também os demais rio-grandenses.

