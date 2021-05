A História do Mundo - Volume 1 - A Antiguidade: dos primeiros nômades ao último Imperador romano (Editora Filocalia, 384 páginas, R$ 99,90), de Susan Wise Bauer, historiadora e romancista, com ilustrações de Jeff West e tradução de Rodrigo Maltez Novaes, é o primeiro de quatro volumes envolvendo história mundial, concebido para ser lido em voz alta para crianças pequenas ou ser lida autonomamente por crianças maiores e leitores em geral. É ideal para o chamado homeschooling, ou seja, a educação domiciliar.

Mais de um milhão de exemplares da série foram comercializados no mundo. O relato é feito por uma escrita descomplicada, uma linguagem envolvente e dinâmica e apresenta mapas, nova cronologia, dicas e ilustrações. A autora coloca em primeiro plano a religiosidade dos povos, apresentando seus mitos e ritos. Lendas e poemas por vezes acompanham o texto, que apresenta os aspectos mais curiosos de cada episódio apresentado. Trechos da epopeia de Gilgamesh, da Odisseia e ditos de Confúcio estão presentes na obra.

Os leitores são convidados a comparar acontecimentos e personagens da História com suas próprias vivências pessoais e, neste primeiro volume, a autora relata desde o início da prática da agricultura na região do Crescente Fértil, há milhares de anos, até o fim do Império Romano no Ocidente, com a queda de Rômulo Augusto, em 476. O livro contempla várias civilizações: Suméria, China, Egito, Moenjodaro, Grécia, Pérsia e Roma.

Um índice remissivo e vários apêndices, que aprofundam o relato da história de Abraão esclarecem a pronúncia dos nomes antigos e organizam as ocorrências de mapas e de datas no decorrer do texto. O livro segue, tanto quanto possível, a ordem cronológica, mas, sobretudo, segue uma ordem lógica, que possibilita às crianças e leitores em geral uma visão panorâmica, coerente e fascinante sobre o mundo antigo.

Enfim, essa obra tem o mérito de apresentar, de modo diferente e prazeroso, a antiguidade, para crianças, jovens, professores e leitores em geral.

Águas passadas e presentes movem Moinhos

O Moinhos de Vento, um dos mais históricos e importantes bairros de Porto Alegre, onde o passado convive em harmonia com o presente, mirando o futuro e onde as colunas gregas estão próximas, pós-modernamente, do vidro fumê e de outras inovações dos novos edifícios, segue encantando com sua trajetória, com suas tradições, edificações, paisagens, moradores, árvores, jardins, personagens e infinitas histórias que aconteceram, acontecem e certamente acontecerão.

Lá pelos meados dos anos 1990, cheguei a pensar que o Moinhos estava meio devagar, quase parando. Mas aí nos anos seguintes os saudosos Café do Porto e o Azteca na Padre Chagas (rua que tem mais de cem anos) e o lendário Jazz Café na Fernando Gomes, entre outros, mais o Shopping Moinhos e o Sheraton vieram para animar a festa. Apelidos como Calçada da Fama, Vale do Silicone, Menobar, Rincão do Climatério, Calçada da Grana e outros permanecem vivos na memória, que é onde as coisas acontecem muitas vezes.

Nos últimos tempos, com a pandemia e por outros problemas, fecharam bares, restaurantes e lojas na Fernando Gomes, Padre Chagas e adjacências, o que, aliás, aconteceu em quase todos os bairros de Porto Alegre e em outras cidades. Alguns bares e restaurantes abriram e agora, com a vacinação e a economia melhorando, a expectativa é que as coisas melhorem e o Moinhos retome sua efervescência.

É muito triste ver lojas, bares e restaurantes fechando, mas podemos buscar alguma compensação, ao menos, curtindo a abertura de novos estabelecimentos e esperando que o futuro siga nascendo, como nasce o sol todas as manhãs. Vida que segue, com as eternas tentativas dos humanos de evitar terríveis visões apocalípticas e histórias distópicas e ir adiante. Vida que segue.

A empresa Wolens, que está colaborando para manter as tradições históricas do Moinhos, está entregando um magnífico edifício na rua Luciana de Abreu, com direito a uma bela escultura, na frente, do já internacionalmente famoso bento-gonçalvense Bez Batti. A Wolens tem previsão de, pelo menos, três novas obras no bairro. Fala-se numa quarta, que depende de confirmação. O metro quadrado do Moinhos, especialmente nas obras novas, segue um dos mais altos da cidade e isso demonstra a valorização e o poder de atração do boulevard.

Penso que para o Moinhos e para a cidade o melhor caminho é justamente esse: preservar tanto quanto possível o patrimônio histórico e, ao mesmo tempo, possibilitar que novos empreendimentos projetem o desenvolvimento futuro. Águas passadas e presentes devem mover o Moinhos e outras regiões, como acontece em outros países. É perfeitamente possível compatibilizar história, tradição e patrimônio histórico com novas realizações.

O Moinhos não é tão grande e populoso como o carioquíssimo Leblon, e sua praia é o Parcão, mas espera-se que siga elegante, eterno e acolhedor, para todos.