O novo saber viver

Vivemos numa época de muitas e rápidas transformações, na qual as pessoas andam apressadas, muitas vezes não tendo tempo ou vontade para gentilezas, convívio mais harmonioso com os outros e conversas que sejam uma verdadeira troca educada de mensagens.

O Savoir-Vivre é um jogo - A arte de conviver na sociedade segundo a etiqueta francesa (Editora Sulina, 160 páginas, R$ 59,90), escrito em 2012 pela antropóloga francesa Geneviève dAngenstein, diretora da Business Etiquette Paris, agora publicado no Brasil com tradução competente da empresária gaúcha Silvana Pretto Zanon vem em boa hora, para auxiliar a todos a utilizarem o famoso savoir-vivre na vida pessoal, familiar, social e profissional. Silvana desenvolve muitos projetos ligados à educação infantil e à arte.

A obra tem ilustrações em cores da artista francesa Inès de Chefdebien, especialmente feitas para a edição brasileira, e foi editada por Luis Antônio Paim Gomes, com capa elaborada pela empresa La Fête Design for Business.

O livro fala da origem da polidez, sua finalidade e suas evoluções na França, desde o reinado de Luiz XIV. O tema já foi tratado no exterior por nomes como Florence Hartley e Amy Vanderbilt e, no Brasil, Marcelino de Carvalho, Martha Calderado, Célia Ribeiro, Gloria Kalil e Danuza Leão, entre outros, escreveram a respeito.

O Savoir-Vivre tem o grande mérito de abordar a arte da etiqueta para a atualidade, através de diferentes olhares, onde o termo tem como princípios o respeito por si mesmo, o respeito ao outro e os sensos de hierarquia e igualdade. Esses princípios têm sido mantidos ao longo da história e são válidos para o século XXI.

A autora defende que, sem generosidade, a polidez e a cortesia tornam-se artificiais. Mostra os segredos de um jantar elegante, como portar-se numa entrevista de emprego, como discordar dos outros sem agressões e como conviver consigo mesmo, com a família, amigos e colegas de trabalho de modo mais feliz e prático.

Como se vê, o livro é uma ótima contribuição para lidar com esses tempos de polarização, bate-bocas nas redes sociais e tantos encontros e desencontros que precisamos enfrentar nessa época de pandemia.

Torto Arado

Acabo de ler o romance Torto arado (Todavia, 262 págs., R$ 57,90 e-book R$ 34,90), do geógrafo Itamar Vieira Junior, nascido em Salvador, Bahia, em 1979. O livro-fenômeno da pandemia já vendeu em volta de 100 mil exemplares e isto me deixa feliz. Há anos queria ver um romance brasileiro em primeiro na lista da Veja. Ótimo!

Como todo mundo sabe, mas repito, o livro ganhou três prêmios importantes: LeYa 2018, Jabuti e Oceanos e não foi por acaso. Se ele é o maior romance dos últimos tempos ou um "clássico", o tempo e os leitores irão dizer. Meio cedo para o carimbo, acho. Os julgamentos do tempo e dos leitores são os mais importantes. Não são as academias, os críticos e os influencers que imortalizam um livro, como é o caso, por exemplo, de Dom Quixote. Como diz o outro, vamos aguardar "a marcha dos acontecimentos".

A narrativa de belas frases, com parágrafos não muito longos, em atmosfera atemporal, com vocabulário simples e ágeis capítulos curtos é absolutamente envolvente e a história das duas irmãs que cresceram numa fazenda do interior da Bahia marca a ancestralidade negra e o abandono de parte da população, que, de certa forma, está presente até hoje.

Os prêmios, a temática, a linguagem, o valor do livro e o momento atual em que vivemos explicam seu estrondoso sucesso. Sucesso merecido e, claro, acompanhado de algumas críticas. Normal. Tem muitas pessoas que "não leram e não gostaram", como sempre. Tem os que torceram o nariz para as qualidades da obra, mesmo depois dos prêmios e do sucesso de crítica e de público. A pátina do tempo tem que cair para um julgamento mais consistente.

A narrativa está dentro de um contexto nacional (e internacional) onde estão sendo abertos espaços para a diversidade, o racismo, a pobreza e outras questões. Outros romances com temática semelhante foram lançados e acho que saem ganhando a literatura e os leitores. Literatura, acima de tudo, é a arte de contar bem uma história.

No caso de Torto arado, além das histórias, se pode perceber na narrativa alguns históricos silêncios eloquentes, o muito que é dito sem ser escrito. Silêncios de locais e pessoas que estão lá no Brasil profundo.

Importante dizer que o autor começou a esboçar o livro há mais de duas décadas, quando tinha 16 anos, inspirado pela leitura dos romances regionalistas dos anos 30 e 40, nos quais autores como Rachel de Queiroz e José Lins do Rêgo retrataram a pobreza sertaneja. Itamar datilografou o romance numa Olivetti Lettera 82, presente do pai, e perdeu as 80 páginas dos originais numa mudança. Anos depois, retomou o trabalho.

Além da atmosfera criada e dos cenários bem descritos, requisitos essenciais para um bom romance, a narrativa, como disse o autor, foi inspirada na fala de camponeses que não sabem ler e mesmo em alguns que andavam com algum livro debaixo do braço. O título do livro veio de um verso de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, um dos poetas revoltosos da Inconfidência Mineira.