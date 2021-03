Mulher, negra, periférica e alta executiva

Meu caminho até a cadeira número 1 (Globo Livros, 248 páginas, R$ 49,90 impresso e R$ 32,90 e-book), da paulista Rachel Maia, uma das executivas de maior prestígio no Brasil e no exterior, mostra como a menina pobre, caçula de sete irmãos, que cresceu no extremo sul de São Paulo, chegou a altos postos em empresas como o Laboratório Novartis e Lacoste Brasil, entre muitas outras.

No Brasil, mesmo que a pessoa seja branca, rica e diplomada, todos sabemos como é difícil chegar a postos de diretoria em grandes empresas. Rachel enfrentou mais dificuldades ainda do que outros executivos, até chegar, em mais de trinta anos de carreira, a ser CEO de multinacionais do porte de Tiffany & Co Joalheria e Pandora.

Mas o que interessa mais, acima de tudo, na narrativa de Rachel é que ela foi muito além dos conhecidos aspectos corporativos e decidiu fala sobre vida, filhos, pais, preconceitos, diversidade, estudos, desigualdades e de como acreditou firmemente nos seus sonhos para chegar ao topo do mundo empresarial, no Brasil e no exterior. O caminho foi longo, trabalhoso, mas, sem dúvida, as recompensas justificaram os esforços de muitos anos. Empreendedora, corajosa, Rachel foi reconhecida em 2020 com o Prêmio Líder do Ano da Exame Melhores e Maiores e segue no mercado de luxo e no varejo, através da RM Consulting. Ela é fundadora do Projeto Social Capacita-me e é presidente, em segundo mandato, do Conselho Consultivo Unicef Brasil, além de integrar o Conselho do Grupo Soma.

Mãe de Sarah Maria e de Pedro Antônio, Rachel, acima de tudo, contando abertamente sua história de sucesso, quer servir de inspiração para todos quantos tenham sonhos e acreditem neles, especialmente meninas e mulheres. Não é pouca coisa. A obra traz depoimentos de familiares, amigos, colegas e parceiros e fotografias de momentos íntimos com a família e filhos, e, sem dúvida, joga uma saudável luz nesses tempos sombrios que vivemos.

O romance sobreo pai do cony

Pois hoje, meus estimados sete leitores, vou quebrar a rotina. Nestes 26 anos da coluna Livros, geralmente falei de livros lançados há poucos dias, proporcionando a todos atualização nas leituras de obras novas, especialmente em prosa, poesia e na área de ciências humanas.

Acabo de reler um livro que considero dos mais interessantes das últimas décadas: Quase memória, quase romance (Editora Nova Fronteira, 240 páginas, 29ª edição, R$ 22,90), romance do grande escritor e jornalista Carlos Heitor Cony, publicado pela primeira vez em 1995, pela Companhia das Letras. Cony foi colunista da Folha de São Paulo e comentarista da rádio CBN, nas últimas décadas de vida. Ele pertenceu à Academia Brasileira de Letras e faleceu em 2018, em virtude de problemas intestinais e falência de órgãos.

Quase memória, quase romance foi a volta de Cony à ficção depois de 22 anos de afastamento. O último livro de ficção de Cony era Pilatos, de 1973. Foi uma volta triunfal, o volume vendeu mais de 400 mil exemplares e recebeu os prêmios Jabuti, na categoria Livro do Ano Ficção. A narrativa foi aclamada pelo público e pela crítica e foi adaptada para o cinema por Ruy Guerra, roteiro e direção, em 2015.

Fazendo hábil mescla de gêneros, o autor, transitando, de certa forma, entre crônica, conto, novela e romance, conta, apresentando memórias, sobre seu pai, o jornalista Ernesto Cony Filho, um sonhador que buscava perfeccionismo nos atos mais simples. Tudo começa quando Cony recebe um misterioso envelope, depois de dez anos da morte do pai. A forma de embrulhar, o barbante e a caligrafia lembram o pai.

O romance é uma visão de um menino de calças curtas, uma espécie de Amacord particular envolvendo a peculiar figura paterna. O pai de Cony foi jornalista na prefeitura do Rio de Janeiro e em jornais importantes e sua vida, cheia de estranhas peripécias, aventuras e convívio com os poderosos, foi marcada pelos acontecimentos coletivos da sociedade carioca e brasileira na última metade do século XX.

Entre o biográfico, o autobiográfico e os gêneros ficcionais, Cony mostra o homem que acreditava em tudo o que fazia e que fazia os outros acreditarem. Cony também acreditou nesse pai e agora faz com que acreditemos nele também. O episódio do balão que volta para morrer onde nasceu é um dos mais inesquecíveis do livro, que tem muitas histórias mirabolantes, inclusive envolvendo o pai entrando em casa com um jacarezinho (lagarto?) e reviravoltas de um governador mineiro que queria ser presidente da República, com a ajuda do pai de Cony.

A vida venturosa e aventurosa do pai de Cony é retratada ora com notas informativas, ora com tons dramáticos e, em muitos casos, a narrativa carrega um profundo lirismo. Cony usou os óculos da nostalgia adulta para reencontrar seu olhar de menino e também para mostrar momentos de transição em direção à maturidade.