A dor e o prazer dos adultos

A última noite das bicicletas (Edição do Autor, 288 páginas, R$ 29,90), pungente romance sobre a transição da juventude para a vida adulta, é o primeiro livro do jornalista, mestre em Literatura e reconhecido tradutor Rodrigo Breunig, nascido em Santa Cruz em 1977. Ele já traduziu para a L&PM autores do porte de Jane Austen e Charles Bukowski e atuou em empresas de comunicação.

O romance de estreia de Rodrigo mostra maturidade em termos de seleção de conteúdo e de arquitetura ficcional. O autor mostra-se hábil construtor de frases e diálogos. Inevitável, necessário e justo dizer que se trata de uma estreia madura e que ela aponta para boas obras futuras, que já podemos cobrar e esperar do autor.

Nos anos 1990, no Sul do Brasil, Lucas Bauman, um estudante atormentado, sobrevivente mais jovem de uma família marcada por perdas em acidentes de trânsito, volta à cidade natal para o enterro dos pais, atropelados por um motorista que fugiu sem prestar socorro. Sem rumo, em companhia do tio, do avô e dos amigos de infância, ele ingressa numa vida estranha, a vida adulta, com suas dores e prazeres.

Lucas teme a surreal ameaça de novas perdas enquanto imagina um encontro improvável. "Se puder contemplar o rosto do atropelador dos meus pais bem de perto, pensei um dia, o anjo da morte não baterá na minha porta nunca mais."

"Eu me vejo no cemitério, sem ver nada direito, durante o enterro dos meus pais. Era um dia do início da primavera, tão indescritível quanto qualquer outro. O céu estava totalmente azul. Na luz do sol, o interior das minhas pálpebras tinha cor de sangue. Foi pouco antes do meu 19º aniversário, no ano em que choveu por 31 dias em agosto e uma ventania soprou para longe os telhados de centenas de casas em Santa Cruz." Este é o parágrafo inicial do romance, a trajetória de um adolescente que gostava de andar de bicicleta como um louco, com os amigos, por geografias perigosas e morava numa rua com extremosas que floresciam no verão e onde cantavam sabiás-laranjeiras.

Enfim, Rodrigo nos presenteou um ótimo bildungsroman, romance de formação, que mostras as perdas e ganhos da vida.

A ordem do caos

A gente escreve com a vontade, o sonho e uma certa ilusão de colocar um pouco de ordem nesse caos cotidiano, tão pós-moderno, atulhado de sons, imagens, palavras, verdades e mentiras e falta de referências ou de pessoas mais duráveis. Hoje está valendo tudo, para todo mundo, ao mesmo tempo e tudo rápido. É a tal modernidade líquida tão bem descrita pelo saudoso Zygmunt Bauman. Melhor seria se a gente fosse calmo, bravio, eterno, transparente, escuro, raso, profundo, bonito e imenso como o mar. A gente seria tudo. Mas somos apenas precários humanos em rápida passagem pelo planeta, tentando (ou não) fazer o melhor que pudermos enquanto ainda conseguimos respirar. E a pandemia mostrou, ainda mais, a importância de respirar e de ter consciência do que o corpo e a alma andam fazendo. Falando mais de realidade concreta, antes estávamos menos polarizados. Tempo do regime militar, a favor ou contra. Depois fora Collor, Sarney, FHC, Lula, Dilma e agora fora Bolsonaro. Sempre teve no Brasil o bloco dos "fora fulano", muitas vezes achando que, mudando o presidente, a gente ia mudar o resto. Infelizmente, não é tão simples assim e o melhor, claro, seriam soluções que privilegiassem o coletivo, o bem comum e passagens mais serenas de poder. É preciso repensar os poderes dos três poderes - harmônicos e independentes entre si - e a mecânica de funcionamento. A população está cansada e, antes de atos violentos que por sinal já ocorrem, melhor seria prevenir do que remediar. Hoje estamos aí tentando separar o joio do trigo do noticiário. Estamos tentando botar fé na ciência, ciência na fé, acreditar que vem aí o "novo normal", como se antes as coisas e o mundo fossem lá muito normais. Nas últimas eleições, ao menos boa parte do eleitorado mostrou que não acredita mais em radicalismos e que pretende pessoas públicas e visões de poder mais equilibradas. Nas últimas eleições, presidenciais e outras, assustou a abstenção e os votos nulos e em branco de aproximadamente um terço do eleitorado. É preciso refletir e agir sobre isso e saber exatamente o que acontece. É preciso ouvir os ausentes e os silenciosos e a partir daí pensar no que fazer. Nem é questão de examinar voto obrigatório ou não ou a necessidade de voto impresso. O buraco é mais embaixo. Dizer que está tudo errado ou tudo certo não parece a melhor atitude. Melhor criticar o que está mal e elogiar o que foi bem feito. Maniqueísmos, totalitarismos e manipulações via redes sociais e outras mídias, além de não funcionar por muito tempo, mostram que é isso é ruim para todos, inclusive e especialmente para os que acham que são os eternos donos do campinho. Ninguém é eterno e ninguém é dono do campinho por todo o tempo. O tempo e o povo são os melhores juízes e a vida segue, a fila anda. Por vezes meio lentamente, outras vezes nem tanto, mas a humanidade vai se movimentando, buscando futuro melhor.



a propósito...

Sim, claro, não é apenas escrevendo que tentamos colocar alguma ordem no caos. Pensando, refletindo, falando, agindo e interagindo melhor, quem sabe a gente consiga equilibrar melhor esses desejos demasiadamente humanos de obedecer e desobedecer, botar e tirar a máscara, cumprir e descumprir as leis. Debaixo de nossa casquinha de verniz civilizado sempre está a barbárie pronta para atacar. Não é fácil, nunca foi. Nem Freud explicou tudo, embora tenha explicado bastante. Hoje, principalmente, precisamos entender que o melhor para o coletivo é o melhor para todos os indivíduos. Os donos do poder político, financeiro, econômico e midiático se acham e pensam que vão deixar as rédeas para os sucessores. Depois de colocada a ordem no caos, tenho minhas dúvidas. (Jaime Cimenti)



lançamentos