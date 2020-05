Retorno triunfal ao universo de Crepúsculo

A saga Crepúsculo, como todos sabem, se transformou num dos maiores fenômenos editoriais dos últimos tempos. A trama gira em torno de uma icônica e simbólica história de amor.

O casal é formado por Bella Swan, uma garota tímida e desastrada que acaba de mudar de cidade, e por Edward Cullen, um rapaz misterioso que esconde um segredo aterrorizante: ele é um vampiro.

Desde a primeira troca de olhares, ele fez tudo para ficar longe dela, mas e se as coisas não tivessem acontecido exatamente assim? Até agora os milhões de leitores conheceram esta trama apenas pelos olhos de Bella.

No aguardado Sol da meia-noite (Intrínseca, 736 páginas, R$ 59,00 físico e R$ 39,90 em e-book, a ser lançado em 4 de agosto de 2020), a celebrada autora Stephenie Meyer conta a história de amor através da visão de Edward. Os leitores mergulharão em um universo novo, sombrio e surpreendente, cheio de revelações.

Stephenie Meyer se formou em Literatura Inglesa na Brigham Young University e estreou como autora com a saga Crepúsculo, que vendeu mais de 150 milhões de exemplares. A revista Time a considerou uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.

Além de Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, Stephenie também publicou pela Intrínseca A hospedeira e A química. A autora mora no Arizona com o marido e os três filhos.

Conhecer Bella foi o mais irritante e instigante que aconteceu para Edward. Conhecendo seu passado e a complexidade de seus pensamentos, entendemos porque Bella se tornou o eixo central de uma batalha decisiva em sua vida.

Como Edward poderia seguir seu coração se isso significava colocar a amada em perigo? Do que ele seria capaz de abrir mão?

Retornando triunfalmente à saga de Crepúsculo, mais uma vez transportados para Forks, vamos revisitar cada detalhe dessa história que conquistou milhões de fãs em todo o mundo. Em meio a uma paixão cercada de perigos sobrenaturais, vamos descobrir como Edward encara seus prazeres mais profundos e as consequências devastadoras de um amor proibido e imortal.

O gol de Oldorelino

Oldorelino caminhava lentamente com suas pernas arqueadas. Eram arqueadas não por ele ter sido bom jogador de futebol na juventude. As pernas eram tortas como as de Garrincha por obra dos 75 anos de idade, das doenças dos joelhos e pelos trilhões de passos dados naqueles novecentos meses de vida.

Oldorelino, a princípio, não queria ingressar na grande cancha de futebol de campo, com seus cinquenta metros de largura e cem de comprimento. O campo estava vazio e solitário e fez Oldorelino pensar na frase de García Márquez que lera há pouco: "uma velhice feliz é um honroso pacto com a solidão".

Mas algo misterioso fez Oldorelino entrar em campo, mesmo sem uniforme, chuteiras, companheiros de time ou torcida. Ele lembrou que nunca fora bom jogador. Menino, aguardava, humilhado, ser dos últimos a serem escolhidos para a pelada na calçada. Muitas vezes era mandado para o gol ou para o banco de reservas. Perna-de-pau, ficava quieto, sabendo que de nada adiantaria reclamar.

No fundo o que fez Oldorelino entrar em campo foi uma velha bola, algo murcha, que estava perto da bandeirinha de escanteio. Ele foi até ela e conseguiu dar-lhe um chute. A bola ainda rolava. Meio devagar, mas rolava. Ele foi atrás dela e, com outro chute, aproximou a bola da goleira vazia. Antes de chutar a gol, resolveu ir chutando a bola até próximo da outra goleira.

Chutava e ia atrás, dando passes para si mesmo e gostando de ver que ainda podia bater uma bolinha. Num determinado momento resolveu fazer um longo lançamento para si próprio, em direção ao gol. Lembrou dos lançamentos de quarenta metros do tricampeão Gerson, aquele que levava vantagem em tudo e que depois ficou em desvantagem absoluta, quando foi promulgada a infeliz Lei de Gerson, que incrimina milhões de brasileiros até hoje.

Oldorelino foi caminhando até onde estava o balão meio murcho e chegou, animado, a apressar um pouco o passo. Nem achou estranho ter feito um lançamento para si. No gramado vazio, até podia. Lembrou do amigo Ruivo, que lançava a bola para si mesmo quando jogava futebol no Campo dos Cadetes, no Parque da Redenção. Lançar para si próprio, por que não? Quando os outros não dão a assistência ou quando o campo está vazio?

Ao chegar próximo da bola Oldorelino concentrou-se, colocou as mãos nos quadris, olhou fixo para ela e depois para a goleira deserta. Não podia errar. Queria chutar a gol e marcar. Foi o que fez, depois de alguns passos rápidos. Um chute certeiro mandou a bola para o fundo da rede, como deve ser.

Feito o antigo goleador Quarentinha, Oldorelino não comemorou o gol. Ficou impassível, diante do campo vazio e das arquibancadas solitárias como escolas nos domingos.

Mas ele sentiu-se feliz por dentro. Sorriu para dentro, pensou que ainda podia fazer gols, mesmo com bola meio murcha, especialmente em campos vazios, com invisíveis goleiros e zero jogadores e torcida. Ele não precisava de mais nada além daquilo.