Somos e seremos ansiosos e medrosos?

Neste planetinha globalizado, ansioso, mutante, rápido, pós-moderno e hiperinformado que a gente vive, é claro que tomos nós andamos ansiosos, hiperinformados etc. Não é por acaso que quase todos os jornais do mundo têm colunas de horóscopo e previsão do tempo. Queremos saber se vai chover amanhã e o que vai nos acontecer de bom ou ruim.

Você é ansioso? - Reflexões sobre o medo (Editora Planeta, 160 páginas, R$ 39,90 livro físico e R$ 24,90 e-book), de Luiz Felipe Pondé, aclamado filósofo, escritor, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC-SP, professor da FAAP e colunista do jornal Folha de S.Paulo, estuda a questão da ansiedade e do medo contemporâneos, a partir de algumas fontes do problema, como o avanço da medicina, as redes sociais, a internet e a instabilidade do futuro da democracia.

Pondé tem atuado com frequência na mídia e escreveu livros de sucesso como Espiritualidade para corajosos, Como aprendi a pensar, Filosofia para corajosos e Amor para corajosos, todos publicados pela Editora Planeta.

"Somos todos apanhadores no campo de centeio" é a frase que abre este livro mais recente de Pondé e a referência é o romance clássico de J.D. Salinger, cujo protagonista, Holden, tornou-se um símbolo da rebeldia e da vulnerabilidade dos jovens.

Para o autor, muito antes da pandemia e seus efeitos, o excesso de informação, a emancipação feminina, o aumento da expectativa de vida, a obsessão pela alimentação, as redes sociais, a internet, a dissolução da família, as psicoterapias tipo coaching, a instrumentalização das relações e as instabilidades políticas em relação à democracia respondem por nossa grande carga de medo e ansiedade. Claro que todos estes fatores, agora, somados aos deletérios efeitos da pandemia, nos deixam ainda mais ansiosos e temerosos.

Pondé não aponta no livro métodos infalíveis para lidar com a ansiedade e o medo, mas refere que talvez jamais os venceremos e que, assim, o melhor é pensar que nossos fracassos podem nos humanizar.

Viva Itamar Franco!

Todos sabemos que a história brasileira apresenta poucos fatos históricos verdadeiramente relevantes e escassos heróis dignos desse nome. No mundo das artes, das ciências e do esporte, assim como nas religiões, temos algumas personalidades importantes, que não cito aqui para evitar injustiças e por não ser o objetivo deste texto. Mas nossa história republicana e dos nossos presidentes, infelizmente, traz muitas marcas de renúncia, suicídio, saída pela porta dos fundos, impeachments, envolvimento com corrupção, compra de apoio toma lá, dá cá no Congresso e outras coisas que estamos doentes de saber. Nestas poucas linhas, não cabe citar nomes, partidos políticos ou acontecimentos, antigos ou recentes, e o objetivo é lembrar e reverenciar um grande presidente, Itamar Franco, que nos liderou de outubro de 1992 a janeiro de 1995. A meu ver, o presidente Itamar deveria ser mais citado e tomado como exemplo. Homem simples, que alguns chamavam de "homem comum", Itamar reclamava do preço dos remédios da mãe, Dona Itália, pediu a volta do Fusca e, salvo melhor juízo, não se envolveu com ilicitudes. Alguns diziam que era provinciano, roceiro, bizarro e outras coisas, mas o fato é que, sem dúvida, foi um de nossos melhores presidentes. Quando Henrique Hargreaves, seu chefe da Casa Civil, se viu envolvido com acusações de desvio de dinheiro público, a exoneração foi imediata, e Henrique só retornou ao cargo após provar sua inocência. O senador Antônio Carlos Magalhães anunciou publicamente, com tom severo, certa vez, que iria ao Palácio do Planalto denunciar problemas no governo Itamar. Este lhe abriu, gentilmente, as portas palacianas e no salão estavam jornalistas convidados. ACM quase nada apresentou e saiu constrangido. Na saída, um jornalista disse ao presidente: "O senhor é esperto". Itamar respondeu: "Eu sou bobo". Depois dos estragos dos governos anteriores, Itamar foi responsável pela implantação do Plano Real, talvez o fato coletivo mais significativo da história brasileira. Até hoje, as moedas de 10 e 20 centavos atestam a estabilidade de nosso dinheiro. Só quem viveu as agruras daquela época em que o mês era maior que o salário avalia até hoje a importância do Plano Real, motivado pelos anseios da população e formulado pelo ministro da Fazenda de Itamar, Fernando Henrique Cardoso, e pela famosa equipe de economistas. Bons e saudosos tempos aqueles em que o único escândalo a ser lembrado foi a aparição daquela moça sem roupa íntima, ao lado do presidente Itamar, no camarote do Sambódromo, no Rio de Janeiro. Presidentes, prefeitos e governadores muitas vezes têm receio de comparecer ao Carnaval carioca. Itamar, é bom lembrar, empreendeu projetos de combate à miséria ao lado do sociólogo Betinho e, em 1994, apoiou o então candidato Fernando Henrique, que venceu, nas urnas, a eleição para presidente em primeiro turno. Desde Artur Bernardes, Itamar foi o primeiro presidente a eleger o seu sucessor.

Lançamentos

O livro trata dos atos de discriminação em relação aos idosos, desde a antiguidade até a atualidade

Idadismo - Um mal universal pouco percebido (Editora Unisinos, 98 páginas) (acima), de Egidio Lima Dórea, professor da Universidade São Caetano do Sul e da Universidade Cidade de São Paulo e coordenador da Universidade da Terceira Idade da USP, trata dos atos de discriminação em relação aos idosos, desde a antiguidade até a atualidade.

Primavera das Mulheres - 100 questões essenciais para entender o feminismo no mundo contemporâneo (Editora Cultrix, 440 páginas, R$ 62,00), de Pilar Pardo Rubio, assessora jurídica no Conselho de Educação da Comunidade de Madri, na Espanha, traz a síntese histórica para entender o feminismo e sua importância no mundo contemporâneo.

(Editora Cultrix, 440 páginas, R$ 62,00), de Pilar Pardo Rubio, assessora jurídica no Conselho de Educação da Comunidade de Madri, na Espanha, traz a síntese histórica para entender o feminismo e sua importância no mundo contemporâneo. A arte da quarentena para principiantes (Boitempo, 74 páginas, R$ 15,00 e-book, disponível em Amazon, Apple e Kobo), do psicanalista Christian Dunker, é o quarto volume da Coleção Pandemia Capital. Fala de Bolsonaro, transtornos deflagrados pela crise do vírus e de nossos conflitos nestes tempos de confinamento. A obra é um manual de sobrevivência e foge da mera autoajuda.

