Num momento em que o mundo e seus países seguem com suas divisões internas e externas, com conflitos, má distribuição de renda, ondas imigratórias, problemas de ecologia e tanta coisa mais, sempre é importante ler os clássicos, buscar as origens e essências de pensadores que influenciaram a história da humanidade.

Os fundamentos do capitalismo - O essencial de Adam Smith (Faro Editorial e Fraser Institute, 128 páginas, tradução de Matheus Pacini), obra de James R. Otteson, especialista em Adam Smith, professor de Economia e diretor-executivo do Eudaimonia Instituto na Wake Forest University na Carolina do Corte, apresenta uma síntese do pensamento de Adam Smith ( 1723-1790), considerado como o pai da Economia e o fundador do que hoje conhecemos como capitalismo. O livro de Smith, Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, de 1776, é citado como a origem tanto da economia como do capitalismo e segue considerado como um dos mais importantes do último milênio.

O propósito do livro de Otteson é apresentar o próprio Smith, lendo o próprio Smith e fornecendo aos leitores uma introdução aos aspectos mais relevantes de sua obra. Smith nasceu na Escócia e foi figura central no célebre movimento conhecido como Iluminismo Escocês, que incluiu inovações revolucionárias em diversas áreas como medicina, geologia, química, filosofia e economia.

Enfim, mesmo para discordar do mais importante teórico do liberalismo econômico, é fundamental conhecer a grandeza de Smith e a amplitude de seu pensamento e refletir sobre a mão invisível da economia, o papel do governo, a divisão do trabalho, intervenções governamentais em assuntos econômicos e outros temas de relevo internacional. James Otteson escreveu que se a leitura de seu livro levar o leitor a se interessar por ler Smith, já terá atingido seu objetivo principal.

"Ao perseguir seu próprio interesse (o indivíduo) frequentemente promove o da sociedade de forma mais eficaz do que quando ele realmente pretende promovê-lo. Nunca conheci nada bem feito por aqueles que enfrentaram o comércio pelo bem público", escreveu Adam Smith.

Jayme Copstein, um coração imenso

Amanhã é Dia de Finados. As pessoas só se vão realmente depois que ninguém mais lembra delas. Todos nós lembramos e vamos lembrar muito e com grande carinho do querido Jayme Copstein, falecido em 13.01.2017, que foi pai, esposo, amigo e jornalista exemplar. Tive o prazer de conviver com ele durante as últimas quatro décadas. Concordo com o Glademir Menezes, operador de áudio que tantas vezes trabalhou com Jayme na madrugada: "O Jayme era um coração imenso". Jayme Copstein ao quadrado (BesouroBox, 200 páginas) do consagrado jornalista e escritor Léo Gerchmann, apresenta uma biografia ancorada na trajetória profissional de Jayme, mostrando-o por inteiro, com toda sua simpatia, generosidade e profissionalismo. Jayme Copstein personificou o que tínhamos de melhor, tanto nos planos pessoal, familiar, social e no jornalismo, onde foi dos profissionais mais éticos e competentes que já tivemos. Quem não tem saudade dele com o Gaúcha na Madrugada, pioneiro em abrir o microfone para as angústias dos ouvintes? Desde os inícios em Rio Grande, onde nasceu em 1928 e onde a professora Célia marcou sua vida, elogiando suas redações, passando pela Porto Alegre de 1945, onde veio buscar novos horizontes, até os últimos textos e passagens pelo rádio, redações de jornais e pela TV, numa vida longa e profícua que foi até os 89 anos, a narrativa de Guerchmann retrata o ser humano, a família, o trabalho e o legado de um homem sempre disposto a aprender mais, sempre sabendo que até o momento final a vida deve ser aproveitada. Léo Gerchmann é autor dos livros Coligay - Tricolor de todas as cores; Somos azuis, pretos e brancos; Viagem à alma tricolor em 7 epopeias; Meu pequeno imortal; e Reconquista. Esteve nas redações de Placar, Folha de São Paulo e até recentemente era repórter especial do jornal Zero Hora, onde trabalhou durante 13 anos. Na apresentação, a escritora e jornalista Cíntia Moscovich escreveu: "Este livro foi escrito com o coração na ponta dos dedos, porque é assim que se escreve a vida de um mensch, que é a palavra ídiche que designa uma pessoa que é de fina integridade e honra, ou seja, alguém que é a essência e dá sentido à humanidade individual e inteira.... Jayme era uma das pessoas mais suaves, doces, amorosas e, sobretudo, mais inteligente e justas que o mundo já viu". No prefácio, Lucy Copstein, uma das três filhas de Jayme, escreveu: "Início de 2017. Daqui para a eternidade, a descendência de Jayme e Maria viverá com a memória inspiradora dessas duas pessoas tão especiais. Também quem os conheceu ou teve sua vida por eles transformada, e as gerações seguintes. Eu, que por sorte tenho traços de ambos em meu rosto, quando a saudade aperta muito vou ao espelho para reencontrá-los". Jayme escreveu roteiros de radionovela e radioteatro e seu humanismo e sua ousadia levaram a Rádio Gaúcha a um merecido prêmio internacional. Textos inéditos de Jayme estão nas páginas finais do livro, que merece ser saudado com alegria, aquela alegria com que ele generosamente nos presenteou.

Lançamentos

Clara anatomia lírica (Edição do Autor, 88 páginas), do consagrado poeta alegretense Élvio Vargas, apresenta textos em prosa e poemas editados e inéditos. A edição é apresentada por Alcy Cheuiche e comemora o cinquentenário poético do autor, que foi integrante do Conselho Estadual de Cultura e ocupa cadeira na Academia Rio-Grandense de Letras.

Darwin por Darwin (Editora Zahar, 328 páginas, tradução de Maria Luiza X. de A. Borges) apresenta um panorama da vida e da obra de Charles Darwin, genial naturalista, viajante e autor do controverso A origem das espécies. Através de escritos selecionados por Janet Browne, o leitor encontra um retrato multifacetado, cartas, relatos de viagens, perda da fé, reações e outras essências de Darwin.

Racismo à luz do Direito, Sociologia e Criminologia (Martins Livreiro Editor, 820 páginas), alentada obra do ex-delegado, professor e promotor de Justiça Vilson Farias, apresenta com profundidade e pesquisa legislação, história, mito da democracia racial, o apartheid na África e a violência contra os negros no Brasil, entre outros tópicos altamente relevantes.



