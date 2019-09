Jaime Cimenti

Todos sabemos que nossas vidas são viagens sem roteiro muito definido, com planos e acasos, e estamos conscientes que no jogo da vida não há grandes ensaios ou prorrogação. Nos resta escolher os destinos e os caminhos possíveis, sabendo que tudo ou nada pode acontecer. Vida é mais um quadro surrealista do que um teorema matemático. Melhor não saber quando se vai morrer e entender que nunca vamos decifrar todos os mistérios. Sabendo tudo, a vida seria sem graça.

Vida: viagem sem destino (AGE Editora, 285 páginas), nova obra do engenheiro, cronista, empresário, poeta, contista e romancista gaúcho Felipe Daiello, autor de mais de 10 livros, incluindo o volume de ensaios A revolução dos velhos e os romances As rodas da fortuna e Ventos do deserto, apresenta textos que tratam de nascimento, vida, viagens e morte, relacionando-nos com as quatro fases da lua e contando com poemas de Nelson Rech nas apresentações dos quatro "atos" da narrativa.

Com larga experiência de vida, leituras, viagens e convívio, o autor nos convida a refletir sobre momentos de vida, escolhas de destinos e caminhos. Daiello incentiva os leitores a serem os autores da peça-vida, o diretor ou mesmo o ator principal, deixando de lado o exercício apenas de papéis secundários ou a postura de ser apenas espectador passivo do espetáculo.

No prefácio, o poeta e homem de cultura Antonio Soares escreveu: "Viajar? Daiello viajou e muito bem nos diz do que viu na China, do que é o Museu Fernando Pessoa em Lisboa, do que foi a Ceuta Portuguesa nos séculos XV e XVI, de mercados, igrejas, praças e monumentos".

Desde as viagens de Odisseu, passando por Dom Pedro II (o Imperador Viajante), igrejas do Novo México, Califórnia, Londres e a Praga de Kafka, até chegar às lembranças sobre o genial Edgar Allan Poe e sua Baltimore, Daiello traz vidas, viagens e mundos com sua prosa ágil, elegante e nos convida a pensar sobre as razões da nossa existência, as possibilidades de sucesso, a realização de sonhos de infância e os projetos de juventude.

Como nos versos da linda canção, Daiello nos diz: a vida é bela, só nos resta viver. O lançamento do livro ocorre no dia 13 de setembro, às 17h30min, na AGE (Valparaíso, 285).