Diante de tanto niilismo contemporâneo, da ausência de referências e líderes sólidos e duradouros, e da falta de regras nesse vale-tudo do cambalacheante cotidiano em que estamos metidos, não está nada fácil entender cultura e sociedade na atualidade.

Uma obra como Ao sondar o abismo - Pensamentos intempestivos sobre cultura e sociedade (É Realizações, 208 páginas, R$ 54,90, tradução de Márcia Xavier de Brito) de Gertrude Himmelfarb, lenda viva do conservadorismo norte-americano, professora emérita da City University of New York e doutora pela Universidade de Chicago, nos auxilia, ao menos um pouco, a tentar entender os motivos e consequências do pós-modernismo entre acadêmicos.

O livro de Gertrude foi considerado, pelo Los Angeles Times, como superior ao clássico moderno O declínio da cultura ocidental, de Allan Bloom, pela diversidade de alvos atingidos e sutilezas de abordagem de temas como o Holocausto, objeto de tentativa de "desconstrução" por parte de alguns "novos historiadores". A autora critica a exiguidade de referências bibliográficas em trabalhos acadêmicos e mostra disparates e limitação de perspectiva dos atuais ocupantes das cátedras.

A É Realizações já publicou, da autora, Os caminhos para a modernidade - Os Iluminismos britânico, francês e americano; e A imaginação moral - Jane Austen e George Eliot, Burke e Stuart Mill, Disraeli e Churchill, Oakeshott e Trilling e outros grandes nomes da política e da literatura.

Precursores da cultura pós-moderna, como Heidegger e Paul de Man, lidaram de modo simpático com a ausência de sentido. Um disse que reconhecia o abismo como nosso lar, o outro disse que visitou o abismo e voltou sorrindo. Nessa coletânea de ensaios Gertrude examina o niilismo e, depois de mostrar as motivações e os efeitos, remove parte de seu glamour.

A autora denuncia a arrogância e a estreiteza de visão de alguns setores da intelectualidade atual. Guiada pelo "realismo moral" de Trilling, ela critica o relativismo, o liberallismo, o nacionalismo, o marxismo e o pós-estruturalismo, correntes próximas e por vezes levianas ante a história.

"Um ataque coerente e devastador", disse o The New York Times Book Review sobre Ao sondar o abismo. É por aí e mais muito.

Brasil mostrando todas as caras

É óbvio que é muito mais fácil gostar do Brasil e dos brasileiros do que entendê-los. Sempre bom repetir o Tom Jobim: o Brasil não é para amadores. Mas as mesmas coisas vão mudando um pouco, a história vai apresentando mais do mesmo um pouco diferente e vamos ficando um pouco mais profiças no entendimento do Patropi. Dizem que escrevendo a gente consegue pôr um pouco, ao menos, de ordem no caos. Vamo nessa, queridos, leais e pacientes leitores!

Três ex-presidentes - Jânio, Collor e Dilma - não se entenderam com o Congresso e deu no que deu. Tomara Deus que a coisa não se repita tão cedo. Agora estamos aí assistindo uma nova relação (ou correlação) de poderes. Os três poderes, independentes e harmônicos entre si, como diz a Constituição, estão aí, conversando, vendo quem vai falar por último e tal. Fico lembrando de um simpático ditado africano: "Quando os elefantes brigam, quem saí perdendo é a grama."

De repente, me deu vontade de mudar de assunto, falar de amenidades, deste pôr do sol maravilhoso, me deu ganas de falar de falta de assunto (mas hoje isso é impossível, estamos soterrados de palavras, fotos e sons, fakes e não fakes). Não queria abusar da paciência já quase que totalmente esgotada dos queridos leitores, queria falar até de flores, sei lá.

Aí vão dizer que sou alienado, isentão, invertebrado y otras cositas mas. Imprensa, principalmente a dinossáurica mas ainda viva imprensa escrita, tem mais é que opinar, analisar, comentar, interpretar e, na medida do possível, filtrar o noticiário, ser tipo "gatekeeper", nem que seja tipo porteiro de sanatório federal. Sou contra jornalismo partidário-militante. Jornalista deve estar a serviço da sociedade, de preferência dela como um todo, obedecendo as velhas regras da profissão. É difícil? Claro. É impossível? Por vezes acho que sim, mas é melhor pensar que liberdade de expressão e democracia devem ser como irmãs gêmeas. E seja o que Deus quiser.

Não sou totalmente contra nem totalmente a favor das autoridades constituídas que estão aí. Tem coisas para elogiar, outras para criticar e tem momentos em que um silêncio eloquente até é melhor. Hoje não faço silêncio. Torço por nosso presidente se utilizar de mais "liturgia do cargo" e, respeitosamente, acho que não precisa falar tanto, toda hora, de tanta coisa e de certas formas.

Acho que o Congresso deve lembrar Ulysses Guimarães: "político só tem medo de povo na rua". Quem tem cargo tem medo. Ou deveria ter. As redes sociais, as ruas e tudo e todos mais já deram, dão e darão seus recados. Não ouve quem não quer. Chega de toma lá, dá cá, pensem nos brasileiros e no Brasil. Pensem no futuro de vocês mesmos.

Nosso Judiciário e nosso Ministério Público, igualmente, podem e devem seguir ouvindo os gritos e as vozes roucas das ruas e, depois, exercerem suas missões de modo autônomo e independente, protestando sempre que lhe quiserem tirar a legitimidade ou os direitos essenciais para sua atuação em favor da sociedade.





lançamentos

O que a matemática tem a ver com isso? (Penso, 204 páginas, tradução de Daniel Bueno), de Jo Boaler, professora de educação matemática da Stanford University e cofundadora do Youcubed, conselheira de empresas do Vale do Silício e da Casa Branca, mostra como professores e pais podem transformar a aprendizagem da matemática e inspirar sucesso.

Uma incrível história do homem - Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? (L&PM Editores, 252 páginas, tradução de Julia da Rosa Simões, R$ 49,60), organizado pela professora Évelyne Heyer do Museu de História Natural de Paris traz textos de biólogos, geneticistas, neurologistas e paleontólogos, entre outros, sobre nossas origens, identidades, aspectos do mundo globalizado e muitos outros temas.

Rosa que está (Iluminuras, 96 páginas) traz densos, longos e bem elaborados poemas da poeta, ficcionista e tradutora curitibana Luci Collin, como, por exemplo: "É preciso voltar/ às rosas mais antigas/ e suas exuberâncias/e seus frêmitos de infinito/ às palavras surgentes/ às vozes prometidas/ nos ecos do que amanhece".

a propósito...

O Brasil e os brasileiros estão no divã do analista: colocaram tudo para fora, tudo de bom e o de não tão bom, todas as alegrias e insatisfações. Todos falam tudo, toda hora, abriram os tarros. Está tudo aí, nas ruas, nas redes, nos bares e nas casas. Chegou a hora de tentar, ao menos, colocar ordem no caos. Vamos torcer e lutar para não reprisar os velhos filmes, que a gente já conhece o final. Para terminar, sempre ele, Mario Quintana: "Se tua vida não puder ser uma tragédia grega - por amor de Deus! - não a faças um tango argentino." Nada contra os queridos hermanos, claro. Uns malvados e injustos dizem: a gente chama eles de hermanos porque irmão a gente não escolhe. Não concordo. (Jaime Cimenti)