Resgate, realidade e ficção

Resgate em Pamplona (Editora Metamorfose, 256 páginas), nova narrativa do bageense Léo Ustárroz, nascido em 1952, é, em síntese, uma pungente história de reencontro e resgate, que se passa em Pamplona (Espanha), Porto Alegre, Capão da Canoa, Bagé, Santo Antônio da Patrulha e Cidreira. Ustárroz formou-se em Engenharia Química e trabalhou por mais de 20 anos na área. Posteriormente, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais e sempre se dedicou ao hábito da leitura, inclusive enfrentando leituras difíceis como Ulisses e O som e a fúria.

Ustárroz estreou em narrativa longa com o romance Sala de embarque, publicado em 2016 pela Editora Metamorfose com base em muitas viagens e nas postagens no blog leoustarroz.blogspot.com.br . Ele também é colunista colaborador do portal Artistas Gaúchos e Escrita Criativa.

Resgate em Pamplona começa com um vídeo postado no YouTube e aí iniciam as ideias de resgatar pessoas e afetos do passado, especialmente a militante que esteve tão próxima e desapareceu sem deixar vestígios durante o interminável 1968. Os cenários, que vão do Distrito de Palmas, Bagé, a Pamplona, cidade querida por Ernest Hemingway, passando também pelas cidades mencionadas antes, estão bem descritos, assim como os personagens e as construções narrativas são consistentes.

No prefácio, o consagrado jornalista e escritor Flávio Dutra, autor dos livros Crônica da mesa ao lado e A maldição de Eros e outras histórias e coautor de Dueto - a dois é sempre melhor e da antologia Os dez miolados, escreve: "Ainda que a obra gravite em torno do destino da jovem militante, inesperadamente desaparecida, é sobre o reencontro que Resgate em Pamplona verdadeiramente trata. O reencontro com o passado, da volta às origens, de boas ou más lembranças, mas sempre necessária. O reencontro como prestação de contas existencial, do que fizemos ou fomos omissos, não como um julgamento de nossas atitudes pretéritas, mas como preenchimento dos vazios que ficaram. O reencontro como escolha nossa e por não por força do acaso. É assim, no reencontro com nós mesmos, que a vida, afinal, faz sentido."

Ao terminar a narrativa de linguagem fluída e despojada que nos remete à prosa espontânea de John Fante, entre lembranças e resgates, pensamos como se fundem a realidade e a ficção e como a vida passa.