Crime na Porto Alegre da Belle Époque

O consagrado e premiado jornalista e escritor Carlos Rafael Guimaraens Filho, nascido em Porto Alegre em 1956, que usa o nome profissional Rafael Guimaraens, é autor de 15 obras, que se notabilizaram pela ênfase na construção da memória, especialmente quanto a épocas, locais e personagens de nossa Porto Alegre. A publicação 20 relatos insólitos de Porto Alegre, do autor, venceu na categoria especial do Prêmio Minuano de Literatura.

Com grande trabalho de pesquisa e base em muitas leituras e entrevistas, Guimaraens já nos trouxe a Capital no tumultuado 1961; o Teatro de Arena; a enchente de 1941 e outras obras que nos permitem conhecer nosso passado para nos entendermos melhor e para que possamos projetar o futuro que almejamos.

Fim da linha (Libretos, 268 páginas), romance com fundo histórico do autor, mostra sua nova e boa incursão na ficção, seara na qual já brilhou com o romance Tragédia da Rua da Praia, de 2005, que recebeu o prêmio O Sul. O romance tem por subtítulo O crime do bonde e mostra episódios ambientados nos bastidores políticos da República Velha, na vida boêmia e cultural do Rio de Janeiro do início do século XX, na Porto Alegre na belle époque e nas rudes disputas do interior gaúcho, nas quais uma tênue fronteira separa a degeneração e a dignidade.

No fim de uma manhã ensolarada, no Centro de Porto Alegre, uma impressionante engrenagem de coincidências vai unir os destinos de três personagens. Guiados pela compulsão e aprisionados em um teatro de olhares e despistes, assédios e esquivas, ciúme e cobiça, eles irão enfrentar um trágico acerto de contas no fim da linha do bonde circular. Antes do desfecho fatal, o leitor saberá sobre os três protagonistas e seus passados.

"Este livro expõe o grito mudo, feminino, impotente há séculos. Dallila, Eduardo e Carlos: um caminho traçado por décadas para um momento crucial. Assim como em um concerto, da overture uníssona ao grand finale, o resultado é uma hecatombe, que ressoa entre nós. Para sempre?", escreve Clô Barcellos, na apresentação.

Como se vê, mais uma contribuição importante de Rafael Guimaraens para a literatura brasileira e, em especial, para nós, leitores do Sul, que conhecemos bem sobre os muitos embates de nossas trajetórias.