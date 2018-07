Família, amor e imortalidade

Escolhemos os caminhos? Somos conduzidos? Força familiar, toques de suspense, drama, misticismo e fatos históricos da sociedade contemporânea como cenários estão na obra, que por seu valor tornou-se best-seller instantâneo, permanecendo três meses na lista de mais vendidos do The New York Times.

São contadas as cinco décadas das vidas dos Gold, a saga familiar que mostra como as revelações da vidente influenciaram as escolhas, a forma como viveram e, eventualmente, o modo como morrem. Simon, o menino de ouro, escapa para a Costa Oeste, procurando por amor na São Francisco dos anos 1980. A sonhadora Klara se torna uma ilusionista em Las Vegas, obcecada em misturar realidade e fantasia. Daniel luta para se manter seguro como um médico do exército após o fatídico 11 de Setembro quando houve o atentato às Torres Gêmeas. Varya, amante dos livros, se dedica a pesquisas sobre longevidade, nas quais ela testa os limites entre ciência e imortalidade.

Narrativa elegante, engenhosa e plena de histórias de família, amor, liberdade e escolhas, mostra reflexões sobre como devemos passar o tempo, por vezes muito breve, que temos neste mundo. A história se inicia em 1969, no lower east side de Manhattan, quando os quatro irmãos da família Gold, então crianças de 13, 11, nove e sete anos, procuram uma vidente. A mulher lê a sorte, conta o que vai acontecer com as pessoas, se a vida vai ser boa ou ruim e diz exatamente quando elas vão morrer.

Os imortalistas (Harper Collins, 336 páginas, R$ 39,90, tradução de Santiago Nazarian) é o segundo romance da norte-americana Chloe Benjamin, autora de Anatomy of dreams, vencedor do prêmio Edna Ferber de ficção. Nascida em São Francisco, Chloe já teve seu trabalho traduzido para trinta línguas.

Pessoas com deficiência

Lendo este título aí em cima você pode estar pensando que vou escrever sobre todas as pessoas do planeta nestes breves três mil e seiscentos e quarenta caracteres. Tirando alguns seres como o Cristiano Ronaldo; Kolinda, a presidente da Croácia; Fernanda Montenegro, a Gisele Bündchen e mais uma meia dúzia de três ou quatro, todo mundo tem alguma deficienciazinha, mesmo que escondida pelas roupas, pela cara de paisagem, pelos silêncios ou pelos múltiplos biombos e máscaras que usamos no cotidiano para mostrar que somos eficientes e normais. De perto ninguém é normal ou sem deficiências.

Meu querido amigo Gilberto Herschdorfer, ex-publicitário, advogado, ex-presidente e atual Conselheiro de Cultura do Estado do RS e outras multiplicidades me sugeriu escrever sobre pessoas com deficiência. Sugerir não é bem a palavra. Ele docemente me pautou , me ofereceu subsídios e claro que resolvi concordar, que não sou totalmente bobo e o tema merece. Outro querido amigo, Antônio Carlos Cortes, advogado, jornalista, cronista e também com conselheiro do Conselho Estadual de Cultura, do qual já foi presidente, me mandou notícia sobre o absurdo de um aluno cadeirante da Ufrgs ter de lutar pelo direito a colar grau no palco do Salão de Atos da universidade. Parece que a coisa se resolveu e o ocorrido serve como símbolo.

Depois de texto aprovado pela ONU devemos nos referir a deficientes como pessoas com deficiência, pois deficiência não se porta, não é um objeto, a pessoa tem uma deficiência, faz parte dela. Temos um Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2006, que, em especial, no seu artigo 81, fala de acesso dos deficientes a teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esportes, casas de espetáculos e conferências e similares.

Muito já foi feito quanto ao tema em construções novas e antigas, em estacionamentos, no transporte público, nas calçadas e vias, mas é claro que muito há por fazer. Bom lembrar que no Brasil, segundo o IBGE, em 2010, tínhamos 45,6 milhões de pessoas com alguma deficiência, ou seja, 23,9% da população de 190,7 milhões da época. No Rio Grande do Sul, segundo o IBGE, em 2010 tínhamos 2,5 milhões de pessoas com alguma deficiência, o equivalente a 23,8% da população de 10,7 milhões de habitantes da época.

A legislação brasileira sobre deficientes é razoável, mas o cumprimento, como acontece com muitas de nossas leis, ainda passa por problemas e as normas da ABNT esperam cumprimento, especialmente no que diz respeito a spaços públicos, acesso à informação e acolhimento. O Conselho Estadual de Cultura, através de sua Resolução nº 001/2014, dá orientações sobre a matéria, quanto a análise de projetos que buscam apoio pela Lei de Incentivo à Cultura.

Enfim, somos iguais e diferentes. A natureza nos fez assim. Nem todos devem ser iguais, nem todos diferentes. O direito e as leis devem apontar o bom convívio e as formas de respeito às igualdades e diferenças.