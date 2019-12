Nesta semana, peço licença aos textos reflexivos ou provocativos, pois esta coluna será dedicada, exclusivamente, à celebração do mercado gaúcho da Propaganda. Essa área tem problemas? Muitos. Guerra de egos? De sobra. Dificuldades econômicas? Faz tempo. Tentativas intermináveis de rever formatos? Também. Agora, vamos esquecer isso tudo e voltar o olhar ao que é alegre, vibrante, que faz pulsar o coração de quem vive intensamente a publicidade. É disso que se trata o Salão ARP. É esse o clima que, não importa a gestão, a diretoria do ano busca. O que se quer é proporcionar ao mercado uma noite de expectativas, sorrisos, gargalhadas, reencontros, abraços e tudo mais que faça desse mais um momento para ser inesquecível - especialmente aos agraciados, claro. Então, viva a Propaganda! Viva!

A legítima cinco 'estrelas'

Morya, a Agência do Ano

A Morya pode ser considerada uma "agência cinco estrelas". Isso porque, no Salão ARP 2019, este foi o número de categorias conquistadas por ela, considerando que quatro de seus colaboradores levaram a cobiçada estrela para casa e a empresa ainda foi considerada a Agência do Ano. O casal Fábio Bernardi e Lara Piccoli, sócios, comemoraram cada conquista com um entusiasmo que não poderia se esperar diferente. Foram agraciados: Andrea Monteiro, Profissional de Atendimento e Negócios ou Gerente de Projetos do Ano; Denise Marusiak, Profissional de Mídia do Ano; Edgar Demutti, Profissional de Planejamento do Ano; e Lori Pintos, Profissional de Produção e/ou Finalização de Agência do Ano. "Quando a gente vê que a equipe é talentosa e recebe uma premiação como essa, o resto é somente consequência", comemorou Lara.

Dentro de casa

Marcelo Pacheco, Dirigente de Comunicação do Ano

O responsável por anunciar uma das categorias mais aguardadas da noite, o Empresário ou Dirigente de Comunicação do Ano, foi o último a conquistar o título, ou seja, Claudio Toigo, CEO do Grupo RBS. O destaque nesse caso é que a estrela ficou "dentro de casa", já que o executivo chamou ao palco seu colega Marcelo Pacheco, vice-presidente de Mercado da empresa. "Agradeço a toda a equipe da RBS, que me faz acordar todos os dias feliz com o que faço, e ao Toigo, que me permite fazer o meu trabalho", declarou.

Um legado exemplar

Fernando Silveira recebe Prêmio Lairson Kunzler

Não raro se ouve falar da postura ética exemplar de Fernando Silveira, sócio-diretor da agência Integrada e presidente do Sindicato das Agências de Propaganda (SinaproRS). Essa característica foi reconhecida neste ano com o Prêmio Lairson Kunzler no Salão ARP 2019. Entregue por Alexandre Skowronsky, fundador e diretor de Estratégia e Novos Negócios da Global, o troféu é diferenciado: uma estrela branca. A láurea é para profissionais que se destacam por um legado exemplar dentro da Comunicação. Este é um prêmio em homenagem ao publicitário Lairson Kunzler, falecido em 2014, vítima de um assalto, em Porto Alegre.

Futuro promissor

Juliana dos Santos, da Uniritter, é a Estudante do Ano

Uma das inovações do ano foi a estreia do Prêmio ARP Academy. Estudantes foram incentivados e orientados a criar a melhor solução para um briefing passado pela ONG Médicos Sem Fronteiras. Os universitários concorreram em uma espécie de premiação independente, paralela ao período de indicações e votação do Salão. A primeira vencedora da nova categoria foi revelado no evento e quem levou a melhor foi Juliana Ruiz dos Santos, da Uniritter. Emocionada, a jovem afirmou: "Não sei bem o que dizer nessa hora, mas espero aprender ao longo da minha carreira que está só começando".

