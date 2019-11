Essa tal experiência

Se um dia, há não muito tempo, a palavra do momento foi conteúdo, hoje, a experiência pode ser considerada um termo da moda. O interessante quando essas expressões surgem é que a Comunicação realmente se preocupa em estudar e melhorar suas entregas a partir disso. E, no caso de experiências, de fato tem surgido uma série de iniciativas 'fora da caixa', que justificam tanto empenho do mercado em oferecer momentos diferenciados. Cada vez mais, marcas proporcionam experiências que fazem com que os seus consumidores não mais as esqueçam e virem ainda mais seus fãs. Então, quando há lado positivo, porque não exaltá-los? Viva a experiência!

AGÊNCIAS

WT.AG produz primeira campanha do ParkShoppingCanoas

/COLETIVA NET/DIVULGAÇÃO/JC

* WT.AG tem a conta do ParkShoppingCanoas desde outubro deste ano. E a primeira ação para o novo cliente é de Natal, cujo mote é 'Natal no melhor estilo'. As ações começaram com a chegada do Papai Noel, que reuniu milhares de pessoas para o espetáculo e show de fogos.

GENTE

Ivan Novello está no Banrisul Crédito Divulgação

/COLETIVA NET/DIVULGAÇÃO/JC

> Ivan Novello, que atuou por quase 20 anos no Sicredi - e de onde saiu em dezembro de 2018, agora integra a equipe de Marketing do Banrisul. Formado em Administração, o profissional está em processo de integração com a diretoria da instituição. > O nome de Tiago Dimer apareceu na tríplice lista de finalistas ao Salão ARP, promovido anualmente pela Associação Riograndense de Propaganda. Podendo levar o título de Profissional de Marketing de Cliente do Ano, o jornalista é o primeiro funcionário de órgão público a figurar no quesito. Sobre o feito, Dimer disse: "É uma valorização da Comunicação pública".

PARCEIROS

> A Maestro Filmes, de Porto Alegre, entra oficialmente no mercado de São Paulo. A novidade chega por meio do contrato assinado com a holding Multiner S.A., que atua na geração de energia. A produtora será responsável por desenvolver vídeos sobre o novo código de ética da organização paulista. O objetivo é transformar um conteúdo denso em um processo de comunicação atrativo e compreensível por um público com diferentes graus de formação. Em Porto Alegre, a Maestro atende a marcas como Ortopé, Auxiliadora Predial, Grêmio Náutico União, Florybal e Banco Renner.

PERFIL

Coluna Intervalo Legenda Lidiane Amorim Créito Divulgação Coletiva.net

/COLETIVA NET/DIVULGAÇÃO/JC

Filha de mãe argentina e pai brasileiro, ela misturava os idiomas na infância e foi conhecer a fruta goiaba só na adolescência. Confira a história da assessora de Comunicação e Marketing da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Lidiane Amorim, que compartilha como se divide entre o trabalho, o casamento e seu mais novo amor, o filho Martín. Leia mais em Coletiva.net.

Pode ou não pode?

Depois que a Sinergy Novas Mídias instalou relógios digitais no Bourbon Assis Brasil (conforme esta coluna registrou), a prefeitura de Porto Alegre, por meio da Equipe de Paisagem e Mobiliário Urbano da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (EPMURB/SMAMS), notificou e autuou a empresa de out of home. Segundo o órgão, os mobiliários devem ser retirados pois estão "instalados em área privada de acesso ao público". Já a Sinergy, respondeu que recebeu o documento com surpresa, pois os relógios estão localizados em uma propriedade privada, sem visibilidade direta para nenhum local público. Além disso, existiam outros dois relógios instalados no mesmo local, que estavam ali há mais de dez anos. A empresa entregou sua defesa na Smam, de acordo com o prazo estipulado pela Prefeitura e, agora, aguarda o andamento do processo para um novo posicionamento.

Nova (velha) gestão