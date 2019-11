Sangue novo

Sem que se deixe de reconhecer que alguns ainda seguem figurando, mais uma vez, como indicados ao Salão ARP, não se pode omitir o fato de muitas indicações novas. Em algumas categorias, renovação completa. Surpreende positivamente um profissional indicado ser de órgão público, por exemplo, bem como uma agência indicada não ser de Porto Alegre - ao menos, não apenas da Capital. A renovação se faz presente também com a criação de categorias novas, procurando a entidade adaptar-se aos novos tempos, assim como fez ao excluir outras que já não se faziam interessantes. Sucesso à associação! Esperamos que a festividade deste seja prenúncio de dias melhores para o setor em 2020.

Falta pouco (será?)

Ao que tudo indica, a licitação da Prefeitura de Porto Alegre para contratação de duas agências de propaganda está perto de um final feliz. Após o julgamento de recursos apresentado sobre as propostas técnicas, o resultado mudou na segunda colocação. Abaixo da Morya, que lidera o certame com folga de 20 pontos na frente, agora está a Escala - a Centro perdeu pontos e acabou em quarto lugar. Amanhã, dia 12 de novembro, encerra-se o prazo para novos recursos, mas dessa vez sobre a etapa de preço, fase que dificilmente gera algum complicador. Resta torcer para que não surjam mais "imprevistos".

Marca única

A partir de agora, a comunicação da Assembleia Legislativa passa a trabalhar com uma marca única, desenvolvida pela agência Moove, para os seus canais, seja no impresso, na televisão, no rádio ou na internet. Conforme o superintendente de Comunicação da Casa, Tiago Dimer, afirmou à coluna Intervalo, "hoje, os formatos são integrados e essa marca para todas as nossas plataformas vai fortalecer o caráter isento, transparente e democrático da comunicação da Assembleia". Na ocasião do lançamento, ele explicou: "Até então, tínhamos marcas diferentes para cada um dos canais. E a Comunicação da Assembleia é feita de diversos setores. Mas, a partir de agora, teremos tudo isso alinhado sob uma mesma marca".



GENTE

Malu Macedo está na Secom RS

/MAICON HINRICHSEN/DIVULGAÇÃO/JC

Malu Macedo é a nova diretora de Publicidade e Marketing da Secretaria de Comunicação do governo do Rio Grande do Sul (Secom-RS), no lugar de Ricardo Gomes, que deixou o cargo em setembro. Graduada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ela teve passagens por agências de publicidade no Estado, como Escala e DCS, e em Santa Catarina, na vice-presidência da Propague, com experiência nas áreas de Atendimento, Mídia e Operações. A publicitária foi, ainda, sócia-fundadora da Paim, Lautert, Macedo, hoje Paim Comunicação, e também gerenciou a Comunicação Institucional do Grupo RBS. Ao lado de Malu, estará Michelle Raphaelli, como diretora-adjunta de Publicidade. Esta, por sua vez, teve passagem de nove anos pela rádio Gaúcha e trabalha na Secom-RS desde o início da gestão de Eduardo Leite.

PERFIL

Primeira opção de Leandro Demori para estudar era Psicologia

COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

Sem saber que havia faculdade de Jornalismo, a primeira opção de Leandro Demori para estudar era Psicologia: "Era o que mais se aproximava do que eu queria: trabalhar com pessoas". Quando descobriu a existência da graduação, ele, que é natural de Santa Catarina, escolheu Porto Alegre para ser sua nova morada. Com passagens por Zero Hora e Revista Piauí, escreveu seu nome na imprensa nacional como editor-executivo do site The Intercept Brasil. Saiba mais da sua história no Perfil desta semana em Coletiva.net.

PARCEIROS

Os finalistas do Salão ARP 2019 já estão conhecidos do mercado, portanto a próxima data importante deste processo começa amanhã, dia 12 de novembro. É quando se inicia o prazo de votação dos melhores nas 17 categorias do prêmio. Lembrando que quem escolhe seus preferidos do ano são exclusivamente os sócios da entidade. Então, é necessário ficar ligado para receber login e senha, que é o autoriza cada um a votar. Aos indecisos, a ARP ajuda: no hotsite de votação, há vídeos de defesa de cada um dos finalistas.

AGÊNCIAS

Labex é a nova aposta da Paim

/CAMILA CUNHA/DIVULGAÇÃO/JC