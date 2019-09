Notícia da edição impressa de 02/09/2019.

Beber da fonte

Ser saudosista sempre é um perigo, pois pode fazer com que não se viva o presente ou, pior ainda, não se perceba o futuro próximo. Negar que o passado tem importante papel nas atuais conquistas é igualmente arriscado, pois beira a arrogância de que se chegou até aqui por acaso ou sorte. Há quem demonize a nostalgia, com a mesma intensidade que existem os que só sabem falar "do seu tempo". Não tem um meio termo? Claro que sim. Precisar ter. Esta coluna já citou as demissões dos profissionais mais experientes como preocupantes, mas a reflexão talvez seja mais profunda. Um dos aspectos a serem observados é a importância de se beber em fontes inesgotáveis de conhecimento, experiência e, mais do que tudo, de memória. Essa última tão essencial para dar caminhos e alternativas quando a sinuca é de bico. Tem que ter limite? Lógico. Tem que ignorar, sob o pretexto de se viver o agora? Absolutamente não.

Tecnologianas ruas

Porto Alegre ganhará em breve 168 novos relógios eletrônicos de rua graças à licitação de maio, que revelou a vencedora na última semana. Quem levou a melhor foi a Brasil Outdoor - que tem como líder a norte-americana Clear Channel, atuante em cidades como Londres, Paris, Roma, entre outras espalhadas pelo mundo. Para ganhar, a primeira colocada apresentou uma proposta de R$ 81.709,251,99, o maior valor de outorga, correspondente a 11 vezes o lance mínimo, de R$ 7 milhões, e duas vezes a segunda proposta. A vencedora concorreu com outras três: Consórcio Inova Poa, composto pela Eletromídia e Sinergy, JCdecaux e o Consórcio All Space Poa, ao qual integram Ativa e Kallas. O novo mobiliário, além de informar hora e temperatura, terá câmeras de segurança, medidores de radiação solar, painel de mensagens ao cidadão e Wi-Fi gratuito.

Primeira década

A Abajur Propaganda está comemorando sua primeira década de vida. Para o sócio-diretor, Gustavo Dutra, a agência começou em um momento especial em que todas as grandes agências eram off-line e algumas agências digitais começavam a surgir. "Hoje, o mercado da propaganda vive um momento de extrema transição, e tenho certeza de que tem a ver com a necessidade de pensar mais nas mensagens, no público e no resultado, independentemente da mídia", pontua ele. Para marcar a data, a Abajur promoveu uma festa de aniversário com a presença de amigos, parceiros e colaboradores da agência no decorrer de sua década. Uma nova campanha divulgando a agência e seus 10 anos também foi lançada na última semana.

AGÊNCIAS



BATUCA é responsável pela nova campanha da Noviça (acima), marca da Bettanin, que sorteia um montante de R$ 100 mil em dinheiro e prêmios. Chris Flores, jornalista do SBT, é a nova embaixadora da marca.

COMPETENCE cria para os 50 anos da Gaston. A promoção de aniversário tem comerciais de TV, spots de rádio para Porto Alegre e o Sul e o Norte do Estado, além de outdoors, frontlight e VT em trens, ônibus, rodoviária e Catamarã.

PARCEIROS

Se podcast é a nova aposta do futuro, Coletiva.net não ficaria de fora da plataforma. Chamado de Coletiva.cast, o projeto de conteúdos em áudio busca se aproximar mais ainda mais do público. A novidade, que conta com a parceria da Papier Conteúdo, está no ar com o programa "Coletiva Tendências". O bate-papo é comandado pela jornalista Patrícia Lapuente, com convidados que falam sobre alguma temática apresentada nas publicações "Tendências Academia" "Tendências Comunicação", "Tendências Comunicação Empresarial" e "Tendências Inovação". Com postagem nas sextas-feiras, os episódios podem ser conferidos em todas as principais plataformas de streaming de áudio.

GENTE

Karen Kopper vai para Palcco

O CEO da Palcco, Maicon Kraey Colombo, ganhou uma parceira para assumir o cargo de Head de Negócios. É Karen Kopper, que acaba de chegar à agência, dizendo estar certa de que terão muitos resultados a serem celebrados nessa nova fase dela e da empresa. Formada em Design pela Ulbra, a executiva de contas e prospecções atuou como customer care maneger na i94.Co, no Brasil e em Portugal. Foi consultora internacional da Citizens Inc e da Unesco, em Porto Alegre, além de ter passagem pela gestão do Ministério da Educação, em Brasília. Sua missa na Palcco será, entre outros, o de expandir a agência na capital gaúcha, em São Paulo e em Recife.

PERFIL

Rosângela Florczak

Intensa em tudo que faz, Rosângela Florczak conseguiu driblar o desejo dos pais de que ela estudasse Ciências Contábeis e se formou em Jornalismo. Descobriu a paixão pela profissão aos 14 anos e até hoje garante que a comunicação é sua causa de vida. Mãe da Anna Carolina, de 17 anos, está aprendendo a rever hábitos de consumo e alimentares com a filha, que é vegetariana. Professora universitária, empresária e diretora regional da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) no Rio Grande do Sul, ela conta que está buscando uma vida mais equilibrada. Gosta de tomar café com o namorado, viajar, caminhar na rua, tomar vinho e fazer maratonas na Netflix com a filha. Leia mais sobre a vida profissional e pessoal de Rosângela em Coletiva.net.