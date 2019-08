Até quando?

O tempo passa e os agentes econômicos vão chegando ao seu limite. As agências, então, nem se fala. Chega-se à recessão técnica, dizem. Perda de contas (e pior, pra outros estados), modelos novos obrigando a constantes adaptações sem que se tenha muita certeza de se estar no caminho certo. A propaganda, emuladora, mas também caixa de ressonância destes movimentos, vai um pouco nesta onda de pessimismo. Pode haver exceções aqui e acolá, mas só uma coisa é certa: assim como bancos, só as grandes contas passam incólumes por estes períodos. Outros, geralmente os do meio da tabela, morrerão no caminho, infelizmente (ou não?).

Nova agência

Do It é a nova empresa de Cesar, Liana e Cristiano

/COLETIVA NET/DIVULGAÇÃO/JC

Cesar Paz, Cristiano Fragoso e Liana Bazanela formam o novo trio de sócios que acabaram de lançar a Do It - Marcas e Negócios. A agência é a sétima a integrar o Ecosys 727, espaço que se propõe a ser "um ecossistema de empresas ágeis, inovadoras, independentes e especialistas em comunicação, conteúdo, design e tecnologia". Conforme os empreendedores, o objetivo é apresentar ao mercado um novo modelo de negócio, focado em branding, estratégia e orquestração de parceiros para ativação de projetos de marca. "Mais do que novas respostas e soluções, os novos modelos de comunicação precisam ser decodificados e simplificados. A Do It tem paixão por dar vida às ideias, com colaboração, cocriaçao e consistência que geram resultados", disse Liana, que também é presidente da Associação Riograndense de Propaganda (ARP).

Em tempo real

Ricardo Piccoli é o COO da Sinergy

/COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

A Sinergy Novas Mídias, agora, conta com os dispositivos chamados de MediaEYE. As ferramentas serão responsáveis por mensurar, em tempo real, quantos consumidores passaram pelos mobiliários urbanos da empresa com dados estatísticos. A tecnologia está disponível para os clientes da marca sem custo adicional. Em Porto Alegre, 185 pontos estão funcionando com o software e a previsão é de que ele seja implementado em toda a Região Sul do Brasil, em 100% das mídias OOH da Sinergy, até setembro, totalizando 340 locais.

GENTE

Juliano (E), Miguel (C) e Rodrigo (D), sócios da Quater

/COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

Após um ano em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o publicitário Juliano Schüler retorna à agência de publicidade Quater como sócio da empresa. O head de Estratégia e Criação estava no exterior realizando curso com foco em branding, na New York University (NYU). Com a chegada, o atual quadro societário da organização é completado com Rodrigo Schmidt, CEO e head de negócios, e Miguel Neves Camargo, head de inovação e tecnologia.

AGÊNCIAS

PALCCO assume o lançamento da Oppera, empresa que visa prestar serviços de nutrição para pacientes em tratamentos oncológicos e em processos de pré e pós-operatório.

ESCALACITY venceu prêmio no Profissionais do Ano, da Globo. A melhor campanha da categoria Mercado foi 'Seu Vinho, Suas Regras', criada para o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin).

SPR comemora 22 anos com crescimento de 17% no primeiro semestre do ano e anuncia duas novas contas: Artecola, Sociedade Brasileira de Dermatologia Capítulo RS (SBDRS) .



PERFIL



COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

O fotógrafo e professor Rogério Soares encontrou na profissão uma forma de expressar sua maior qualidade: gostar de gente. Gremista e católico fajuto, como se intitula, a fotografia capta um pouquinho de cada pessoa registrada, e é isso o que lhe atrai. Conheça um pouco mais sobre a trajetória de Rogerinho, que leciona e se dedica à fotografia há 30 anos.

PARCEIROS

O maior número da história em acessos mensais. Esta foi a última comemoração de Coletiva.net, que prevê fechar agosto com meio milhão de visitas. Ao completar 20 anos, o portal superou o último recorde nos primeiros dias deste mês. Diferentemente do último registro, desta vez, a conquista foi alcançada por uma série de matérias publicadas no veículo, e não motivada por uma reportagem em especial, como aconteceu em 2018. Coletiva.net registra de janeiro a julho 2.447.117 acessos, contra 2.028.448 em igual período de 2018, o que significa um crescimento de 20,63%.