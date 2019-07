Querer mais

Já tem algum tempo que demissões de jornalistas mais velhos abalam o mercado da Comunicação - de uns quatro ou cinco anos para cá, então, nem se fala. Sobram argumentos, a favor e contra a prática, ressaltando que faz parte de um rejuvenescimento natural ou que é um absurdo o que tem se visto. O fato é que a Propaganda parece conseguir conviver com o conflito de gerações de uma forma muito mais leve e palatável. Não é raro ver, nas agências, jovens profissionais trabalhando lado a lado com aqueles que carregam mais experiência, conhecimento, memória e relacionamentos. Pode até ser que tal cenário seja bonito apenas no discurso de muitos, mas a diferença de idade não parece afetar tanto a Publicidade, ainda que outros tanto reclamem de uma "juniorização" em alguns casos. Afinal, nunca se agradará a todos.

Segue o baile...

Não restam dúvidas de que a licitação da prefeitura de Porto Alegre para publicidade ainda está longe de ter um final feliz. Após republicar seu briefing, anulando o julgamento de propostas técnicas por orientação da Procuradoria-Geral do Município (PGM), a Escala tentou suspender o certame. Primeira colocada no primeiro processo, a agência pediu à Justiça que interrompesse a concorrência, mas não teve sucesso. O Tribunal de Contas do Estado foi favorável à defesa da prefeitura, permitindo a continuidade das etapas e solicitando, ainda, que o Serviço de Auditoria acompanhe as próximas fases. A partir do novo briefing, intitulado Uma Nova Porto Alegre, as agências interessadas - quaisquer que sejam, e não apenas as que já haviam participado anteriormente - deverão apresentar suas propostas em 23 de setembro.





Mexendo no mercado

Dirigentes gaúchos apoiam Cenp

/COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

A recente divulgação de uma nova resolução do Cenp - reconhecendo as categorias busca, social, vídeo, áudio, display, entre outras como veículos, e não mais apenas como plataformas - deu o que falar. Ainda que, no texto, não sejam citadas empresas específicas, o mercado logo relacionou com Google, Facebook, YouTube, entre outros. Para Alexandre Skowronsky, presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap), no Rio Grande do Sul, o momento para a novidade é oportuno. "É importante considerar o contexto de transformações da Comunicação. Esse reconhecimento do Cenp traz amadurecimento do setor que envolve agências, veículos e marcas." Fernado Silveira, que preside o Sindicato das Agências de Propaganda (Sinapro) no Estado, também gostou do posicionamento do conselho: "Fico muito satisfeito com isso e acho que reverterá para que tudo fique dentro da normalidade. Que tenhamos menos aventureiros e mais empresas estabelecidas e dispostas a fazer o melhor pela Comunicação no Estado e, claro, no Brasil como um todo".





GENTE

O Grupo RSCom conta, agora, com uma nova diretora de vendas. É Carla Pezzi, que será responsável pela gestão de vendas de todas as mídias da empresa em todas as praças. Vendedores diretos, autônomos e representantes estarão sob sua gestão. A profissional está no mercado há mais de 25 anos e tem passagens pelas rádios Gaúcha AM, Cidade FM, Atlântida FM Porto Alegre, Atlântida FM Caxias do Sul, São Francisco AM e Rede Mais Nova, onde sempre atuou na área comercial e de vendas.





AGÊNCIAS

Matriz auxilia em app da Lebes

/COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

BRIVIADEZ é a responsável pela nova campanha da Votorantim Cimentos, que conta com o ator Leandro Hassum, garoto-propaganda da linha de argamassas Votomassa. A estreia está prevista para o segundo semestre.

MATRIZ foi parceira da Lojas Lebes na criação do seu aplicativo. À agência couberam análises e pesquisas de mercado para dar suporte ao projeto, além de indicações de empresas e criação de layouts para a nova plataforma.





PARCEIROS

A Padrinho Conteúdo e Assessoria será, pela quarta vez consecutiva, a agência de comunicação e assessoria da maior conferência de Javascript (linguagem de programação) do mundo, a BrazilJS Conf. Com a parceria, a empresa ficará responsável pela produção de conteúdo para o portal do evento, tanto de textos quanto de áudios. Esta é a 9ª edição e será realizada durante os dias 23 e 24 de agosto, no BarraShoppingSul.





PERFIL

Cadu Oliveira

COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

Um detalhe do acaso o desviou de ser um médico frustrado ou um engenheiro sem futuro. O que faz o coração de Cadu Oliveira bater forte, mesmo, é o jornalismo esportivo, carreira que já dura mais de três décadas e à qual se dedica com carinho. Conheça a trajetória do profissional que se lançou na área do Esporte e que ajudou a lançar no mercado a RDC TV.