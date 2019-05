409

Márcia Christofoli

Intervalo

Não raro brincadeiras entre profissionais da Comunicação fazem menção a algo bem conhecido pela maioria: o ego dos publicitários. Há quem diga que "se convidar 10 deles, serão necessárias 20 cadeiras: uma para cada pessoa, e a do lado para o seu ego". Exagero? Definitivamente, não. Recentemente, o Instagram anunciou que fará testes para que as curtidas - os conhecidos likes - não fiquem mais visíveis em fotos e vídeos da rede social. Afora o impacto no futuro dos chamados influenciadores digitais, vale a discussão sobre a necessidade de pessoas e marcas aparecerem, sem que isso aconteça por meio de uma campanha publicitária. Quando tanto se fala em criatividade para encontrar novos recursos para se fazer mais com menos, as redes sociais caminham para algum lugar que ninguém sabe exatamente qual é. E aí, curtiu? Ops! “Afora o impacto no futuro dos chamados influenciadores digitais, vale a discussão sobre a necessidade de pessoas e marcas aparecerem, sem que isso aconteça por meio de uma campanha publicitária.”

Gente

Guilherme Sill assume como D.A. na e21

> Ele foi eleito o de Young do Ano pela Associação Rio Grandense de Propaganda (ARP), no Salão ARP Night de 2018. Agora, Guilherme Sill assume como diretor de Arte na e21. Na bagagem, carrega campanhas publicadas em Ads of the World, Adeevee, Puta Sacada, Coloribus e Ad World Masters. Tem passagem pela agência DB.Co e pela produtora TCS Produções. Na nova casa trabalhará para marcas como Brandili, Husqvarna, Kepler Weber, Massey Fergusson, Karsten.



Perfil

Guilherme Kolling ( Editor-Chefe do Jornal do Comércio)

As experiências no Jornal JÁ e Jornal do Comércio têm um lugar especial nas recordações e trajetória de Guilherme Kolling. Mas a lembrança do ano em que viveu na Espanha, onde relembrou a rotina de estudante, ainda está viva na memória. Formado em Jornalismo pela Pucrs, também carrega o diploma de Letras, e garante que ambos os cursos se complementam. Conheça o caminho que o editor-chefe do Jornal do Comércio percorreu e descubra, também, quem ele é longe da redação. Tudo isso está registrado no Perfil da semana em Coletiva.net

Parceiros

Luciano, Cesar, Fabiano e Domingos

> A Alright, empresa que desenvolve tecnologia, estratégia e operação de plataformas de mídia digital para anunciantes e publishers chamou atenção da Inseed Investimentos, responsável pela gestão do Fundo Criatec 3. O resultado foi um aporte que servirá para o desenvolvimento de tecnologia proprietária, produtos de automação e inteligência artificial. "Nos desafiamos todos os dias a desenvolver algo que não foi feito ainda no mercado. Isso demanda uma capacitação constante e crescimento individual de cada um dos mais de 30 profissionais da empresa", salienta um dos sócios, Fabiano Goldoni. Ao seu lado, estão ainda Cesar Paz, Domingos Secco Jr. e Luciano Terres.



Agências

Alessandro, Tiago, e Chico, sócios da W3Haus

* W3HAUS comemora a conquista de sete novas contas nos últimos 12 meses. Com sede em Porto Alegre e São Paulo, a agência pertencente ao ecossistema HAUS passou a atender: Balance, CoolSculpting, Docile, Güd, Juvéderm, Panvel e Tramontina. A expectativa é que, com as recentes marcas na carteira, o crescimento do ano fique em 20% referente ao faturamento, alcançando R$ 150 milhões.



Inovação na mira

A próxima parada de Coletiva.net será a sétima edição do Path, realizado anualmente em São Paulo. A editora do portal, Gabriela Boesel, estará no evento para conferir as tendências de inovação e criatividade da iniciativa que terá a diversidade e a cultura como temas centrais de sua programação. No entorno da Avenida Paulista, durante os dias 1º e 2 de junho, estão previstas atividades como palestras, shows, mostra de filmes, workshops, feiras gastronômicas, de startups, maker e de games. Haverá também festas que acontecem simultaneamente em cinco espaços da região.

Nova edição

A nova edição do 'RD On the Road', evento itinerante de marketing digital e vendas, será nesta quarta-feira, dia 22, e terá como tema 'Explore Caminhos'. Organizado e produzido pela Resultados Digitais, o encontro espera reunir mais de 800 pessoas no Barra Shopping Sul, para falar sobre conhecimento, negócios e boas práticas em um ambiente interativo, para estimular o networking e o desenvolvimento. Entre as atrações confirmadas estão Glória Maria, da Rede Globo, que falará sobre a arte de se reinventar, e Fernando Kimura, especialista de inovação em comunicação e neuromarketing. Também se fará presente o ator, apresentador e improvisador Marcio Ballas, que abordará a arte do improviso e criatividade no ambiente corporativo.