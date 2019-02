409

670280

2019-02-18 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Márcia Christofoli

Intervalo

Edição impressa de 18/02/2019. Alterada em 18/02 às 01h00min Perguntas, muitas perguntas

Nos últimos quatros meses, pelo menos, o mercado publicitário sofreu movimentações significativas. Teve de tudo: fusão de agência digital com tradicional, acordo comercial, incorporação de empresa menor por outra renomada, mudança de sede conhecida para coworking, perdas de contas que sustentavam negócios, entre outras tantas ações que causaram surpresa e até estranheza em muitos. Teve também grandes nomes se aposentando, outros deixando a propaganda e ainda teve quem tirasse o famoso - e desejável por muitos - ano sabático. É, o modelo conhecido e absorvido pelo setor durante longos anos parece não fazer mais sentido. Ao menos não àqueles que reconhecem a necessidade de fazer diferente. Para onde caminha o mercado publicitário? O que reservam os próximos anos - ou meses? Qual será a nova galinha dos ovos de ouro? O que é necessário para se manter no topo? Sobram dúvidas, faltam respostas práticas.

Bem-vinda a Porto Alegre

Com seis anos de atuação no mercado da comunicação de Bento Gonçalves, a Batuca focou na expansão e chegou a Porto Alegre. Encabeçada pelos sócios André Lima e Helena Ben, a agência se instalou no Núcleo Apache, localizado no bairro Cidade Baixa. Com equipe enxuta - cerca de 10 profissionais - a operação na Capital é liderada por Dirson Arndt, profissional há bastante tempo na casa. Para compor o time, alguns foram contratados e outros deslocados da sede na serra gaúcha. Ao conquistarem contas locais, Lima conta que a Batuca valoriza parceria e proximidade com os clientes. "E a operação de Porto Alegre busca nos conectar ainda mais com o mercado dos grandes centros", explicou o sócio-diretor.



Perfil

Legenda Ricardo Cunha Crédito Arquivo pessoal Coluna Intervalo

ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Ele jogou basquete na adolescência e quase foi parar no Direito e até na Medicina, mas não teve jeito: seu lugar era mesmo no Jornalismo. Ricardo Cunha, coordenador dos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Produção Multimídia da Fadergs, conta como migrou da atuação em Rádio e TV para as salas de aula e o quanto seu olho brilha quando pensa e fala sobre a docência. Conheça mais dessa história no Perfil de Coletiva.net.



Tem gaúcha no júri

VP de Criação e Conteúdo da W3Haus, a gaúcha Larissa Magrisso é uma das juradas do Prêmio Desafio Estadão Cannes. Na próxima semana, a jornalista estará ao lado de outros 12 profissionais para definirem os vencedores entre 15 finalistas. A premiação elege as melhores campanhas em Vídeo Teads, Criação, Branded & Content e Brief Desafio, e os escolhidos serão contemplados com uma viagem para a 66ª edição do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade com tudo pago, em 2019.

Agências

Fábio Henckel, David Neeleman e Juliano Hennemann

LUCIANO MORAES/DIVULGAÇÃO/JC

BRIVIADEZ comemora a chegada de duas novas contas: Granja Pinheiro e VeroGo passam a ser atendidas em Comunicação, Estratégia e Experiência. TAMBOR completa sua primeira década de atuação na propaganda gaúcha. Para marcar a data, a agência de endomarketing renovou seu site (www.tamborcom.com.br) e apresenta cases que ilustram sua trajetória e expertise. SPR esteve com David Neeleman, nos Estados Unidos. O diretor executivo Juliano Brenner Hennemann e o diretor de Criação da agência de Novo Hamburgo, Fábio Henckel, fizeram uma incursão por Deer Valley Resort, em Park City, Utah, onde apresentaram projetos de marca para o CEO da Azul Linhas Aéreas.



Parceiros

A próxima edição do selo Tendências já está sendo produzida. A revista Tendências Comunicação Empresarial, lançada em 2018, volta ao mercado direcionada ao mundo corporativo. Com previsão de chegar ao público no final de março, a publicação deverá trazer temáticas como a diversidade nas empresas, o fim da personificação do legado, bem como o desafio das secretarias de Comunicação para acompanhar o mercado. Além das matérias, poderão ser conferidos artigos de especialistas, pesquisas e novidades da área.



Gente

Daniela Cidade entra para o time da Rede Marista

/COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

A Rede Marista ganhou reforço: Daniela Cidade assume a coordenação da Assessoria de Comunicação e Marketing dos colégios e unidades sociais. A jornalista, com longa passagem pela gerência de Comunicação da Triunfo Concepa, passa a ser responsável pela gestão da área que engloba 18 colégios e 17 unidades sociais, em uma atuação espalhada por 13 cidades gaúchas e Brasília, no Distrito Federal. Daniela segue como diretora do Capítulo Aberje-RS, da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, e como professora convidada em programas de pós-graduação.