409

668065

2019-02-04 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Márcia Christofoli

Intervalo

Edição impressa de 04/02/2019. Alterada em 04/02 às 01h00min É preciso agir

A Propaganda está mudando? Não. O que se transformou - afinal, não dá mais para falar em futuro, pois a mudança já chegou - foram as maneiras de enxergar o negócio, o público e seus relacionamentos. As marcas procuram desesperadamente uma "nova forma" de fazer acontecer e muitas apostam em "novas firmas" para tal. Mexem no público interno, revisitam seus planejamentos em curtíssimos espaços de tempo e poucos se arriscam a projetar mais do que três anos. Sobram eventos que discutem os rumos da Comunicação - sempre válidos, diga-se - e não raro os que mais se aprofundam discorrem teses, baseadas em experiências, conhecimento e até vivências foram do Brasil. Não, isto não é uma crítica, apenas uma constatação para dizer que, mais do que falar e refletir, é preciso agir. E rápido.

Vem aí, Innovation Week

Em evento realizado pela Associação Riograndense de Propaganda (ARP), o Innovation Week foi detalhado. O evento chega em abril - de 1 a 5 daquele mês - para substituir a tradicional Semana da Propaganda, que era realizada no final do ano. Conforme a entidade e o Grupo de Marketing, a iniciativa está sendo formatada com base em diversos eventos nacionais e internacionais de Inovação. O Innovation Week acontecerá durante as noites, que terão um tema próprio, com três palestras e cinco workshops. Publicidade e Propaganda, Tecnologia, Negócio e Design serão os assuntos abordados em cada um dos dias. Também está prevista a realização do prêmio Innovation Award, que contemplará o melhor projeto de Inovação. Os ingresso já estão à venda e a expectativa é reunir um público de 1.500 pessoas.

Conteúdo é rei

Primeiro Connected Content abordou conteúdo para marcas

/BIANCA COSTA/DIVULGAÇÃO/JC

A primeira edição do Connected Content foi realizada na última semana, por iniciativa do Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul (Sinapro-RS), Band RS, ESPM-Sul, Coletiva.net e Cuentos y Circo. Durante um dia todo, especialistas apresentaram cases sobre produção de conteúdo para marcas e provocaram o mercado publicitário gaúcho a refletir suas estratégias de comunicação. Representantes da Band - nacional e local - expuseram estratégias, agentes de canais do YouTube, o diretor de Comunicação da Confederação Brasileira de Futebol e o secretário de Comunicação de Porto Alegre mostraram iniciativas que geram negócios às suas marcas e públicos. Para Fernando Puhlmann, sócio-diretor da Cuentos y Circo e idealizador do evento, o encontro foi intenso e de alto nível: "Tocamos em feridas que precisam ser tocadas quando queremos avançar", sentenciou.



Perfil

Ticiano Kessler é repórter da Band TV desde 2013

ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Ticiano Kessler é intenso no que se refere ao trabalho. Repórter da Band TV desde 2013, o jornalista divide seu tempo entre as viagens que faz pela emissora, a administração de um site de notícias que mantém em Tramandaí e os sagrados passeios com a vira-lata Zuleika, que adotou no litoral. Saiba mais sobre os desafios, a rotina e as preferências de Ticiano em Coletiva.net.



Agências

MOOVE apresenta a terceira temporada da websérie 'Histórias Reais do Cooperativismo', idealizada para o Sescoop-RS e produzida pela Cuentos y Circo. A iniciativa traz relatos sobre a transformação na vida das pessoas e a importância da área como gerador de renda e de qualidade de vida. IDEIA DA SILVA é a escolhida pela Panvel para trabalhar ao lado da W3Haus, que atende à conta. Encabeçada pelo publicitário Marcelo Pires, a agência faz consultoria criativa para a marca.



Parceiros

É da Ativa Multicanal o projeto sustentável Clean Beach, realizado junto com as prefeituras municipais de praias gaúchas. Na ação, são disponibilizados em displays instalados nas entradas das praias saquinhos biodegradáveis para recolhimento de lixo dos banhistas. A novidade deste ano, que é o segundo consecutivo, é a expansão da iniciativa para Santa Catarina, totalizando 23 municípios atendidos nos estados vizinhos.



Gente

Tiago Dimer é o novo superintendente de Comunicação da AL

GUSTAVO ROTH/DIVULGAÇÃO/JC

Desde a última sexta-feira, 1 de fevereiro, a superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul está sob o comando de Tiago Dimer. Jornalista por formação, ele assume o novo desafio pouco tempo depois de deixar o cargo de diretor de Publicidade e de secretário-adjunto na Secretaria Estadual de Comunicação do governo Sartori. Antes de ser oficializado o convite, o nome de Tiago foi submetido aos próximos presidentes da Casa, para que haja uma continuidade no trabalho. O jornalista, aliás, é o único superintendente que não é servidor da AL.