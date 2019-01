Com licença

409

Peço licença às reflexões e provocações que esta abertura vem fazendo semanalmente para tratar de um assunto emocional. Trata-se de um aniversário especial, o qual merece registro e as devidas comemorações junto do mercado, em momento oportuno. Este 2019 é emblemático para Coletiva.net, pois o portal comemora seus 20 anos em abril. "Mas, Márcia, tantas outras empresas completam duas décadas de aniversário..." Verdade. O diferencial, neste caso, é que o veículo on-line foi quem deu vida a este importante espaço que é a coluna Intervalo, colaborando para fomentar, fortalecer e instigar o mercado publicitário. E se o principal objetivo sempre foi esse, vida longa a quem já reportou tanto FEITOS do passado, segue acompanhando os principais FATOS do dia a dia e trabalha intensamente para antecipar o FUTURO!

Compacta completa 24 anos com nova campanha institucional

Briviadez figura no ranking Melhores Agências, do Great Place to Work, como uma das melhores para se trabalhar no Brasil na categoria Médias. A CADASTRA também aparece como destaque entre as Grandes.

Compacta Comunicação, comandada por Jairo Medeiros, completa 24 anos com nova campanha institucional. A ação propõe hidratação para que os clientes "saciem a sede de conquistas e sucesso".



A nova revista Tendências Comunicação já está em circulação. Edição conta com um especial dedicado aos 20 anos do site Coletiva.net

A nova revista Tendências Comunicação já está em circulação, e esta edição conta com um especial dedicado aos 20 anos de Coletiva.net, no qual revela o novo posicionamento do veículo. Em 110 páginas, ainda podem ser conferidas duas entrevistas e cinco artigos exclusivos, além de matérias que buscam prever as ações que podem se tornar práticas importantes nos mercados da Comunicação e do Marketing. Outro destaque vai para a entrevista exclusiva com o copresidente da agência Africa, Sérgio Gordilho.

Marcelo Nepomuceno apresenta a MN Comunicação Estratégica

A MN Comunicação Estratégica é a nova aposta do jornalista Marcelo Nepomuceno. O foco do negócio está em consultoria, planejamento e assessoria, voltados ao segmento empresarial e político-institucional. Além disso, a empresa oferece capacitação e formação para líderes, gestores e equipes: "Não basta só o media training, agora devemos pensar também em uma espécie social media training, na qual as competências para se relacionar nos ambientes digitais ganham relevância fundamental", explica Nepomuceno, que é pós-graduado em Comunicação Corporativa, pela ESPM-Sul.



A Alright começou o ano com novidades: ampliou sua atuação no mercado nacional e investiu em parcerias estratégicas e profissionais para aumentar a oferta de produtos. Os planos da empresa são de expansão para o mercado nacional, atuando em Brasília e nos principais centros econômicos do País. Para isso, a equipe de 23 profissionais buscou coletar dados, inventário exclusivo e formatos para proporcionar resultados. Para o sócio-diretor Domingos Secco Jr., o segredo dos produtos da Alright é mapear a jornada do consumidor. "No mundo da mídia programática, os consumidores têm características e comportamentos totalmente individuais e é possível customizar isso com tecnologias capazes de nos entregar os melhores dados e impactar o consumidor certo no momento certo", destacou.

A Dinamize é a nova parceria do Jornal do Comércio. A partir de agora, a empresa com foco em inbound marketing e e-mail marketing produzirá conteúdos semanais para o GeraçãoE, o canal de empreendedorismo deste veículo. Semanalmente, será publicado um artigo exclusivo com conteúdo didático sobre boas práticas em marketing digital no site do caderno e, a cada 15 dias, nas folhas do impresso. O objetivo é ampliar a entrega de conteúdo aos leitores que empreendem.

Na próxima semana, Porto Alegre receberá a primeira edição do Connected Content, uma iniciativa que reúne Band RS, Coletiva.net, Cuentos y Circo, ESPM-Sul e Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul (Sinapro-RS). Em 29 de janeiro, palestrantes locais e nacionais debaterão com o mercado publicitário gaúcho sobre a importância de pensar em estratégias de conteúdo adequadas às marcas. Será um dia inteiro voltado a empresários e tomadores de decisões, com ações e cases apresentados por quem encontra resultados com o tema. Interessados em participar devem procurar o Sinapro.



Jornalista Andrei Rossetto é o perfilado da semana

Jornalista por influência do cinema, Andrei Rossetto nunca escreveu uma resenha sequer sobre cultura. No entanto, teve a oportunidade de mostrar seu talento nas telas em uma carreira que já soma duas décadas. Além de um profissional dedicado, é um surfista apaixonado e encontra no mar sua principal terapia. Conheça mais da história e das preferências dele no Perfil de Coletiva.net desta semana.