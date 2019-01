409

Márcia Christofoli

Edição impressa de 14/01/2019. Alterada em 13/01 às 21h56min Bem-vindo, 2019

Um novo ano chega e, com ele, uma série de oportunidades. Não que estas só apareçam quando começa um ciclo, mas a empolgação das pessoas e a necessidade de se despedir dos últimos 12 meses faz toda a diferença para dar início às tradicionais metas - e não seria diferente em 2019. A crença em boas perspectivas ficou evidente em todos os panoramas publicados nesta coluna Intervalo, e esta visão não está necessariamente ligada às questões políticas e econômicas que assolam o País nos últimos três anos. Talvez, algumas pessoas tenham apenas desistido de chorar, lamentar, ficar com medo e outros sentimentos que travam o mercado. O fato é que, cansados de cenários ruins, muitos profissionais estão ansiosos por se apegar em boas notícias. E quais deverão ser elas?



Gente

Matheus Freire está à frente da M7 Multi

COLETIVA.NET/DIVULGAÇÃO/JC

O publicitário Matheus Freire lançou a M7 Multi, empresa cuja proposta é renovar na representação comercial de veículos. Com mais de 10 anos no mercado da comunicação, ele lidera a operação da empresa, que também tem foco no planejamento estratégico das organizações. De acordo com Freire, o principal objetivo é atuar de forma consultiva e propositiva para seus clientes, deixando tabelas comerciais de lado, customizando projetos de mídia e experiência.



Parceiros

Alexandra e Ferreira, sócios da Padrinho

/COLETIVA NET/DIVULGAÇÃO/JC

A Padrinho Agência de Conteúdo, comandada por Alexandra Zanela e Carlos Guilherme Ferreira, tem muito a comemorar sobre 2018. Além de dois clientes terem renovado seus contratos de produção e distribuição de boletins de rádio - o Sebrae-RS e o Sebrae-SP -, conquistou a conta de assessoria de imprensa do Sesc Pantanal, do Mato Grosso. Também esteve entre as vitórias a produção de conteúdo e o planejamento digital para a Fundação Certi, de tecnologia, e com sede em Florianópolis, Santa Catarina. Para este novo ano, o objetivo é trabalhar diretamente com os programas StartOut Brasil e Inovativa Brasil, voltados às startups.



Agências

Daniel e Alexandre Skowronsky com a equipe da Kildare

/ANDRESSA MEROLA JACOB/DIVULGAÇÃO/JC

GLOBAL está com a conta da Kildare, da Calçados Jacob S.A., que tem 90 anos de história. O trabalho abrange branding, campanha institucional e desdobramento para todos os pontos de contato da marca.

está com a conta da Kildare, da Calçados Jacob S.A., que tem 90 anos de história. O trabalho abrange branding, campanha institucional e desdobramento para todos os pontos de contato da marca. ONZE é o número de agências que concorrem à licitação da Prefeitura de Porto Alegre. São elas: Agência Matriz, Capella, Centro, Competence, DeBrito, Escala, Global, Morya, Moove, Rage e SPR. O investimento previsto pelo edital é de R$ 34,9 milhões para o período de um ano.

Defesa do BV

Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro informou que quer eliminar, nas contas do governo federal, o Plano de Incentivo, mais conhecido como BV (Bonificação por Volume) - verba destinada às agências de publicidade como uma política de incentivo à mídia. A possibilidade mexeu com o mercado e Associação Brasileira de Agências de Propaganda (Abap) e Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro) se manifestaram a favor da permanência da prática. Representante da Fenapro no Rio Grande do Sul, Delmar Gentil informou que as entidades se uniram para pensar na situação. "Apresentaremos ao novo governo uma agenda positiva, pois parece-nos que esta medida seja por falta de conhecimento a respeito do assunto", disse. O dirigente aposta em uma interlocução positiva com o governo federal, mas defende que este seja um assunto a ser resolvido no médio e longo prazos.

Nomes na Secom

Aos poucos, a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom-RS) começa a compor equipe. Até o momento, a chefe da pasta, Tânia Moreira, confirmou que houve um convite para o publicitário Adriano Lopes para assumir como secretário adjunto. Outro nome que deverá compor a nova gestão é o de Ricardo Gomes, como diretor de Publicidade - ele atuava como coordenador de Marketing da Fundacred. No Jornalismo, o comando deverá ficar a cargo de Alexandre Elmi, e esta área é a prioridade para a secretária: "Estou, primeiro, estruturando o Jornalismo, para, então, ver as demais funções. A ideia é montar um time forte dentro das nossas possibilidades", pontuou.

Perfil

Luiz Carlos Pereira Silveira Martins, o Cacalo marcou a história do Grêmio, quando dirigiu e presidiu o clube nos anos 1990. Natural de Porto Alegre, ele coloca seu nome também na Comunicação gaúcha, área que o apesentou ao mundo das palavras, tornando-o colunista do Diário Gaúcho. Radialista, participou do Sala de Redação, da rádio Gaúcha, até janeiro de 2018. E, tudo isto, realizou junto ao exercício da advocacia. Conheça a trajetória dele, em Coletiva.net