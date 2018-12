409

663175

2018-12-31 01:00:00

Márcia Christofoli

Intervalo

Edição impressa de 31/12/2018. Alterada em 31/12 às 01h00min Adeus, ano velho (parte 2)

Para encerrar o ano, a coluna Intervalo dedica mais esta semana a um panorama de agências gaúchas e entidades representativas do mercado. A exemplo do último conteúdo , o clima de otimismo impera entre os agentes criativos e até certa surpresa com conquistas pontuais. A verdade é que 2018 se encerra hoje com alívio de mais um ano brigado, que exigiu paciência, jogo de cintura e serenidade para consolidar negócios na Propaganda e em todo o ecossistema da Comunicação. A partir de amanhã, o que muda? Fácil: o ambiente, a expectativa, o desejo de novas oportunidades e a certeza de que tudo dará certo ao final. Resta aos que deste meio fazem parte crer, batalhar e fomentar cada vez mais um ambiente forte, capaz de superar, mais uma vez um período turbulento, mas de inúmeras oportunidades.

Ano da desconstrução

Rafael Biedermann: foco na desconstrução para recomeçar

Quebrar paradigmas e voltar a crescer de maneira diferente. Este foi o objetivo da ADVB/RS em 2018, e ele foi alcançado com sucesso, segundo o presidente da entidade, Rafael Biedermann. "Deixamos de lado padrões que representavam zona de conforto para pensarmos de forma inovadora e iniciarmos um processo de reconstrução", diz. Foram criados planos específicos, além de um calendário de capacitação e a realização dos eventos Top de Marketing, Prêmio Exportação RS e Festival da Transformação. Sobre os planos para 2019, o dirigente adiantou que a associação deve ter uma postura pujante e arrojada. "Nossas perspectivas são positivas, de cada vez mais contar com o apoio e incentivo de empresas e profissionais."

Fôlego na reta final

Fernando Silveira: fôlego apesar do ano intenso

O ano foi lento, na opinião do sócio-diretor da Integrada Comunicação Total, Fernando Silveira. A Copa do Mundo e o momento eleitoral muito intenso foram decisivos para diminuir o ritmo de crescimento da agência. Apesar disso, garante: "Encerramos 2018 com fôlego". Ao comemorar feitos como retenção de clientes, leve aumento de receita e negócios estratégicos, ele avalia que o ano termina melhor do que estava se desenhando. A meta de faturamento era obter um lucro real de 3%, e o objetivo foi alcançado. Um pouco antes de findar os últimos 12 meses, a Integrada assumiu a operação da Martins Andrade, ficando com contas e alguns profissionais da agência que atua há mais de 30 anos no mercado. "A aposta é otimizar o atendimento e formatos mais ágeis", resume.



Muitas conquistas

Gabriel Besnos: clientes sólidos, causas sociais e diretoria da ARP

O destaque do ano na Bistrô foi sua carteira solidificada: do institucional ao trade, passando pelo digital, endomarketing, mídia, planejamento e consultoria estratégica. De acordo com o sócio-diretor, Gabriel Besnos, 2018 se encerra marcado por grandes campanhas e conquistas, além do posicionamento de forma inclusiva em ações como o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial e o Mês do Pride. "Isso rendeu um convite da Associação Riograndense de Propaganda (ARP) para integrar a diretoria de diversidade, representada pelo diretor de Criação, Alessandro Garcia", ressalta Besnos. Para 2019, a ideia é anunciar muitas novidades na carteira de clientes, ampliando presença na Região Sul do Estado.

Crescimento no digital

Rodrigo Rey: conquistas de contas do varejo digital

A perda de algumas contas durante o ano não abalou a performance da Conjunto, visto que outras foram conquistadas, especialmente as do varejo digital. Revenda de automóveis, segmento bancário e construção civil são alguns dos exemplos de marcas recém-chegadas à agência. Conforme o sócio-diretor Rodrigo Rey, 2018 se encerra com avaliação positiva. "O crescimento do número de clientes fez com que, na mesma proporção, aumentasse o nosso trabalho", avalia. Mesmo que as metas de faturamento tenham superado em 20% o esperado, ele é cauteloso quanto ao próximo ano. Na sua visão, apesar do otimismo com 2019, É preciso estar atento aos movimentos do mercado, principalmente neste período da economia atual.

Consolidação no posicionamento

Tiago Ritter: ano excelente e de números incríveis

Para o CEO da W3Haus, Tiago Ritter, 2018 se encerra de forma excelente. "Crescemos mais de 30% nesse ano. Um número incrível!", comemora, salientando que foi um período excelente para a agência, pois consolidaram seu posicionamento de integração com DNA digital. Para ele, anos como este que finda são uma oportunidade de ouvir, aprender, ter um novo olhar sobre as coisas e fazer de um novo jeito. "Em um cenário de escassez, é preciso um controle muito grande sobre o que realmente traz resultados", avalia. Tiago ainda destaca que os próximos 12 meses reservam novidades no grupo e novas unidades de negócios, focadas em atender às necessidades desse novo cenário de comunicação pós-digital.