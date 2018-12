Adeus, ano velho

409

Márcia Christofoli

Intervalo

Edição impressa de 24/12/2018.

Como de costume, a coluna Intervalo reserva as duas últimas edições do ano para registrar um panorama do mercado publicitário na visão dos donos de agências gaúchas. E nessa linha, os empresários também afirmam suas expectativas para os próximos 12 meses. Que 2018 foi difícil, especialmente do ponto de vista político e econômico - algo que acaba por afetar diretamente a indústria criativa - todo mundo sabe e o entendimento é unânime. Como isso tudo foi enfrentado? O que esperar do novo ano que se aproxima?

Próximo mantra

Luciano Vignoli: Criação + Conteúdo + Conexão = Resultados



Apesar de avaliar 2018 como um ano dificílimo, os próximos 12 meses tendem a ser muito melhores na avaliação do presidente da e21, Luciano Vignoli. Segundo ele, foi necessária uma boa capacidade de mudanças e resiliência, ou seja, "olhar para dentro e mudar para fora". Outro aspecto destacado foi o aumento na venda de serviços digitais e de consultoria. Lançaram a R.O.C. - Result Oriented Consultancy, focada em gestão estratégica, comercial e de marca. A expectativa para 2019 é ótima: "Vai ser um ano excelente ano. Vamos crescer com solidez", prevê. O objetivo será fazer da equação Criação Conteúdo Conexão = Resultados o mantra da agência.

Aposta na fusão

Mauro Dorfman e Márcio Coelho: aposta na fusão em 2018



No ano em que decidiram pela fusão de suas agências, Márcio Coelho e Mauro Dorfmann definem a Brivia Dez como "uma única empresa formada pelo legado de duas histórias". Para a dupla de empresários, a execução com sucesso da união de esforços gerou uma companhia com uma plataforma de expertises em transformação digital e criatividade. De acordo com Dorfmann, 2018 se encerra acima das expectativas, ainda que, do ponto de vista político e econômico no País, tenham sido 12 meses tensos. "Queremos, em 2019, crescer o dobro ou até mesmo o triplo, como no caso da operação em Santa Catarina, onde estamos ampliando investimentos", antecipa Márcio.

Inquietude, palavra de ordem

Para o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul (Sinapro-RS), Fernando Silveira, 2018 foi um ano de manutenção do negócio. Ainda que a entidade não tenha feito grandes investimentos, foi marcada por uma inquietude para encontrar novos modelos. E tudo isso para que a Publicidade volte a ser mais competitiva e relevante aos clientes. Silveira acredita que há uma vontade geral para que o Brasil volte a crescer, e esta é a aposta para 2019: gerar consumo, emprego e renda. "Bons ventos nos levarão a novos mares. É uma expectativa otimista, mas dá pra acreditar", apontou ele, que é sócio-diretor da Integrada Comunicação Total.



Ser bi é tri

Eleita pelo segundo ano consecutivo a Agência do Ano no Salão ARP Night, da Associação Riograndense de Propaganda, a Moove encerra 2018 com novo sabor de vitória. Para o sócio-diretor José Luiz Fuscaldo, apesar de todas as transformações nos negócios da Comunicação, eles seguem se preparando e evoluindo. "Mantemos os pés no chão, aprimorando cada vez mais nossos processos de gestão e investindo na qualificação do time", resume. Para o novo ano, há um bem-vindo sopro de melhora na economia e algumas previsões são otimistas. "Somos conservadores em nossas previsões, mas mantemos o forte objetivo de crescimento. Estamos preparados para 2019."

Definição de propósito

O G5 é formado por nove empresas: Brandesign, Comp, Competence, G-Data, G-Tech, G/E- Comm, Sunbrand, Stronger e TWF. Para alinhar todas elas, o presidente do grupo, João Satt, precisou investir, em 2018, na definição do propósito, bem como da estratégia de desenvolvimento de todas elas. Esta, segundo ele, foi a maior conquista do ano. Para o próximo período, mudanças de sede, tanto em Porto Alegre quanto em Florianópolis, deverão ser o ponto alto. Em relação ao cenário econômico, avalia que ainda não está claro: "Apesar do otimismo, continuamos com um desemprego elevado, PIB tímido e uma situação bastante nebulosa", opinou.



