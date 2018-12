Conteúdo e negócios

409

Márcia Christofoli

Intervalo

Edição impressa de 17/12/2018.

Não faz muito que a coluna Intervalo falou sobre "Os queridinhos da Comunicação", tratando dos diversos eventos da área e da falta que fazia uma iniciativa que tratasse de questões práticas no mercado. Pois bem, vem aí o 1º Connected Content, um encontro que reunirá empresários e gestores de Marketing para discutir sobre a importância de gerar conteúdo relevante para marcas. Além do público e do tema bastante específicos, o evento apresentará cases locais, de modo que os participantes possam se sentir mais próximos das possibilidades da ferramenta. Além disso, o encontro será em janeiro, algo bem incomum para a propaganda gaúcha. Resta aguardar o virá!

Comando da Secom

Na última semana, o nome de Tânia Moreira foi anunciado para o comando da Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul no governo de Eduardo Leite. A partir de 1 de janeiro de 2019, é ela quem comandará a pasta: "É um desafio muito interessante e um dos mais difíceis da minha carreira", resumiu. Questionada sobre possíveis nomes para compor sua equipe, não antecipou por acreditar que precisa entender funções e demandas de cada um para não errar na indicação.

Parceiros

Ônibus que circula adesivado é trabalho da Ativa

Já circulam pelas ruas de Porto Alegre os ônibus da Carris envelopados pela Ativa com motivos de Natal. "Esta é mais uma maneira que temos de participar da vida do porto-alegrense, divulgando campanhas institucionais", afirma Dannie Dubin, presidente da empresa de out of home. A iniciativa de ter alguns veículos especiais se repetirá em datas importantes como Outubro Rosa e Novembro Azul, além das festas de final de ano.

União operacional

Em mais um movimento de união de forças, agora, Integrada Comunicação Total e Martins Andrade unificam suas operações. Os empresários, que já atuaram juntos no passado, passam a atender às contas Arroz Sepé, Gboex, Sinepe e Senge, desde a sede da agência de Fernando Silveira. O prédio de quatro andares, onde ficava a equipe de Airton Rocha, está à venda. Bel Penna de Moraes e Júlia Rocha, profissionais que tinham envolvimento direto com estes clientes, também se unem à Integrada a partir de hoje. "Estou muito feliz em conviver novamente com o Rocha, que foi uma espécie de mentor no mercado", afirmou Silveira, que foi corroborado pelo agora colega, ao reconhecer que dividem os mesmos valores éticos.

Gente

Rogério Caldana é o novo diretor executivo da RDC TV

Rogério Caldana, que tem quase 50 anos de mercado da Comunicação e foi sócio-diretor da Competence por sete, retorna à televisão - meio no qual trabalhou para Grupo RBS, Rede Pampa, TVE e TV Vanguarda (São Paulo). Agora, o profissional assume a direção executiva da RDC TV, emissora que está no ar desde julho de 2018.

Agências

DUPLO criou a campanha institucional de aniversário da Aplub, que comemora: "54 anos bem vividos, mirando novos horizontes". Para isso, peças para veiculação em lotações, bancas de revista, mobiliário urbano, mídia digital e revistas marcam a data.

BISTRÔ é a responsável pelo Natal do Canoas Shopping. Anúncios em jornais, spots em rádio, comerciais em TV, peças de mobiliário urbano e veiculações na rede Cinemark divulgam o sorteio de um carro Toyota Yaris Hatch.

Perfil

Xicão Tofani coluna Intervalo divulgação Coletiva.jpg

Nada na vida de Alberto Francesco Tofani é por acaso, tudo tem um porquê. Filho de um italiano com uma descendente de austríacos, ele, que é conhecido por Xicão Tofani, tem um estilo único e quase quatro décadas na Comunicação. Utilizar os óculos escuros, dois relógios e as unhas pintadas não é mero acaso. Nesta semana, Coletiva.net revela quem é este comunicador além da noite e da boemia. Confira todos os detalhes no Perfil.