Os queridinhos da Comunicação

Eventos sempre foram uma aposta do mercado, mas o que mais se ouve nos últimos anos é o aumento no número de realizações. Ao que parece, muitos querem surfar na onda da troca de experiências e produção de conteúdos em forma de encontros, debates, palestras, workshops e, mais recentemente, hackathons. O problema fica por conta de quem acompanha praticamente todas as iniciativas no meio da Comunicação. Dos mais recentes, talvez o Congresso da Transformação Digital tenha saído da curva ao abordar assuntos pouco explorados, além de público diversificado e local inesperado: Bento Gonçalves. Foram dois dias para usufruir de temas diferenciados e palestrantes menos "carta marcada". O mesmo aconteceu no último final de semana, durante o Festival da Transformação (FT 2018). Vida longa aos eventos diferenciados!

Totalmente on-line

Organizado por Ulisses Giorgi, da Lucro Digital, e Guto Mattos, da agência Duplo, o Congresso Brasileiro de Marketing Digital (CBMD) será totalmente on-line, com um total de 20 palestras ao vivo, a partir de amanhã, até 30 de novembro. Participarão nomes como Luciana Burger, da comScore; Luiz Gheller, do Vakinha.com; e Fernanda Nones, da Resultados Digitais. Voltado a pequenos, médios e grandes empresários que possuem seu negócio na internet ou, então, que estão ingressando no meio digital, o evento poderá ser acompanhado pelo site www.congressomktdigital.com.br.

Próxima investida

Filmes de graça, mas com propagandas. Essa será a próxima aposta do YouTube no que se refere a longas-metragens. E isso se dará por meios dos anunciantes, que bancarão a novidade em fase de teste nos Estados Unidos. De acordo com o diretor de gerenciamento de produtos da plataforma de vídeos, Rohit Dhawan, o modelo se apresenta como uma boa oportunidade às marcas. Atualmente, o público pode comprar e alugar filmes com valores em torno de R$ 19,90, para adquirir, ou R$ 6,90 para locar.

Parceiros

Camejo tem identidade visual e sede novas

Ao completar 17 anos no mercado gaúcho, a Camejo - Soluções em Comunicação tem novidades. Além de renovar a identidade visual, a empresa fundada por Eliana Camejo opera em nova sede, localizada nas dependências de um estádio de futebol, a Arena do Grêmio, sua cliente. As mudanças buscam mostrar mais resultados, criatividade, ousadia, inspiração e experiência. De acordo com a diretora, o foco também está nos colaboradores, que ganharam a Sala da Descompressão, um espaço de descanso para as pessoas desopilarem. Atualmente, são 20 profissionais, que atuam com assessoria de imprensa, gestão de crise, comunicação interna, treinamento de mídia e gerenciamento de redes sociais.



AGÊNCIAS

Debrito Multiplan

DEBRITO SUL assinou a campanha Natal de Verdade do BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas. A ação conjunta das duas marcas busca fortalecer a Rede Multiplan e resgatar o espírito natalino.

assinou a campanha Natal de Verdade do BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas. A ação conjunta das duas marcas busca fortalecer a Rede Multiplan e resgatar o espírito natalino. MOOVE criou e produziu a campanha Espaços que fazem a diferença, para incentivar doações à Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes (Sbebm). O objetivo é arrecadar, por meio de voluntários, empresas e sociedade, verba para a compra de um imóvel adjacente à sede da entidade.

Perfil



Aos 16 anos de idade, Roberta Salinet já estava com a vida planejada. Um ano depois, ingressou no curso de Publicidade e Propaganda na Universidade Federal de Pernambuco - tendo como professor ninguém menos que Ariano Suassuna -, e no tempo livre surfava na praia de Boa Viagem, onde morava. Inspirada por Washington Olivetto, almejava ser uma publicitária de sucesso. A desejada carreira, no entanto, teve uma reviravolta e o sonho foi interrompido quando a família precisou voltar para Passo Fundo, sua cidade natal, para recomeçar a vida. E o litoral, bem como a Publicidade, ficaram para trás. Conheça a continuação da história dela, que se tornou jornalista, em Coletiva.net.



GENTE

Diego Fabris deixa sociedade do Destemperados

O publicitário Diego Fabris não está mais à frente da plataforma de conteúdo Destemperados. Após 11 anos no quadro societário da empresa, ele anunciou o novo desafio: uma rede social voltada à Gastronomia, a Share Eat, que será lançada em breve em Santa Catarina e Punta Del Leste, seguida por Rio Grande do Sul e São Paulo, sua nova casa. Fabris também trabalhou no planejamento da agência Escala City por quatro anos, atendendo a clientes como Vivo, Grendene, Zero Hora, John Deere e Dell Anno.