Márcia Christofoli

Intervalo

Edição impressa de 19/11/2018. Alterada em 19/11 às 01h00min Mercado em festa

E, finalmente, o mercado conheceu os melhores da propaganda gaúcha. Em novo formato - e até novo nome -, o Salão ARP Night reuniu, na última semana, profissionais das mais diferentes áreas da Comunicação no centro de eventos do BarraShoppingSul. Sem mesas com lugares marcados, que dão um toque de formalidade ao evento, a edição deste ano apostou em sofás, pufes, cadeiras e arquibancadas para que o clima fosse o mais descontraído possível. E deu certo. Diversos comentários foram no sentido de aprovar a integração proporcionada pela nova aposta. A coluna Intervalo preparou um especial com os principais destaques da noite de 14 de novembro de 2018.

'É uma motivação'

Toigo é o Dirigente de Comunicação 2018

Na sua segunda indicação a Empresário/Dirigente de Comunicação do Ano, Claudio Toigo, CEO do Grupo RBS, saiu vencedor. Em seu breve discurso de agradecimento, fez questão de salientar o quanto estava feliz e honrado com o reconhecimento. E destacou ainda que, "mais do que uma responsabilidade, é uma motivação para continuar o trabalho".

Bicampeã

Moove conquista novamente o prêmio de Agência do Ano

Um das categorias mais aguardadas da premiação foi a de Agência do Ano. Contrariando a tradição de não repetir a vencedora, desta vez o mercado escolheu dar o bicampeonato à Moove Comunicação Transmídia. Para o sócio-diretor José Luiz Fuscaldo, o motivo do reconhecimento consecutivo é a inquietação da sua equipe: "Isso é o que faz a Moove ser um pouco diferente do que está no mercado. Queremos entender para onde está indo nosso negócio".

Novidades: Professor e Young

Alessandro Souza e Guilherme Sill (foto ao lado), Professor e Young do ano, respectivamente

Outra aposta para 2018 foi a criação de duas categorias: Professor e Young do Ano. A primeira, conquistada por Alessandro Souza, da ESPM-Sul, passa a reconhecer docentes de Comunicação, enquanto a segunda premia jovens profissionais de até 30 anos, identificados como promessas do mercado. O quesito de estreia foi para Guilherme Sill, da DeBrito.

Confira a lista completa dos vencedores

Empresário ou Dirigente de Comunicação do Ano: Claudio Toigo Filho (Grupo RBS) Agência de Comunicação do Ano: Moove Anunciante do Ano: PUC Veículo do Ano: SBT RS Diretor de Criação do Ano: Gregório Leal (Morya) Profissional de Criação do Ano: Claudia Mainardi (Paim) Profissional de Atendimento do Ano: Rosangela Lopes (Moove) Profissional de Mídia do Ano: Mariana Velloso (Morya) Profissional de Planejamento do Ano: Cristiano Fragoso (DeBrito) Profissional de Produção de Agência do Ano: Guiga Gomes (DeBrito) Profissional de Atendimento de Veículo do Ano: Claudia Praetzel (Grupo RBS) Profissional de Marketing de Cliente do Ano: Juan Pablo Boeira (Bourbon) Produção Publicitária Eletrônica e Digital: Mythago Produções Produção Publicitária de Imagem Gráfica: Impresul Serviços Especializados: Capacità Eventos Young do Ano: Guilherme Sill (DeBrito) Professor do Ano: Alessandro Souza (ESPM)