Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Márcia Christofoli

Intervalo

Edição impressa de 12/11/2018. Alterada em 12/11 às 01h00min É (quase) chegada a hora

Claudio Toigo

FRANCO RODRIGUES/DIVULGAÇÃO/JC

Claudio Toigo, CEO do Grupo RBS "A indicação não é somente minha, mas da força do trabalho em equipe. É de toda a organização. Posso liderar as transformações, mas não é isoladamente direcionado a mim. Entendo que é um reconhecimento ao Grupo RBS". Fernando Silveira, sócio-diretor da agência Integrada e presidente do Sindicato das Agências de Propaganda (SinaproRS) "Acredito na transparência do meu trabalho enquanto dirigente e no fato de ter unido o trade. Entendo que o mercado só vai crescer de novo quando compreender que é um núcleo único e que concorrência é para elevar forças e talento". Sérgio Cóssio, presidente do Grupo Bandeirantes RS "Por ter sido indicado entre os três finalistas, me sinto um privilegiado. Estou honrado e muito agradecido ao mercado. Porém, faço questão de compartilhar com a minha equipe, pois ninguém faz nada sozinho. Nosso mantra é Juntos Somos Mais Fortes".

AGÊNCIAS

MATRIZ: Pensamos o que levou as pessoas a nos indicarem, pelo 4º ano consecutivo, como Agência do Ano. Não ganhamos um prêmio importante, nem contas novas. Então, será que as pessoas sabem o que gestamos em 2018 e que irá para a rua em novembro? Inovação para um futuro sustentável, design para além do Look&Feel e impacto para dar mais significado à vida das marcas. Ou, talvez, pelo trabalho sólido, verdadeiro e emocionante que prestamos aos nossos clientes há 18 anos. Se foi por isso também, merecemos sim. MOOVE: Como próprio nome da agência diz, não somos de ficar parados. Antecipamos a transformação do mercado e investimos em novas soluções. Levantamos bandeiras e abraçamos causas. Tanto que somos a única agência gaúcha membro do movimento HeForShe. Estar entre as indicadas é só o reflexo do desempenho da nossa equipe e dos nossos parceiros, promovendo novos caminhos de crescimento para os clientes. 2018 está agitado e cheio de emoções. Agora, só falta mais esta estrela para ficar ainda melhor. MORYA: Tivemos um ano com conquistas mto especiais: Unimed, Sicredi União, Sicredi NE, Passo Fundo Shopping, Pestana Leilões, construímos cases importantes, como Pucrs 360, premiado na Aberje RS e finalista nacional e Inspire-se IPlace, que viralizou e emocionou a diretoria da Apple nos EUA. Mas, acima de tudo, redescobrimos o nosso propósito e estamos engajados em uma grande transformação que não sabemos o fim, mas sabemos do que não abriremos mão, que é nossa essência: as pessoas em primeiro lugar.

GENTE

Vivian Matuella comanda a Solv, sua consultoria em Marketing Coluna Intervalo Crédito Denison Fagundes

/DENILSON FAGUNDES/DIVULGAÇÃO/JC

A publicitária Vivian Matuella, com 15 anos de experiência no mercado da Comunicação, passa a comandar a Solv, sua consultoria em Marketing. Focada na geração de resultados, a empresa tem operações em Porto Alegre e em São Paulo e realiza atendimento personalizado. De acordo com a nova empresária, a proposta é ofertar aos clientes um modelo customizado, que constrói soluções para diferentes desafios das companhias. Vivian acredita, ainda, que negócios consistentes têm, necessariamente, respaldo de um marketing igualmente forte, estratégico e com a capacidade de realização na velocidade exigida pelo mercado.

PERFIL

Leandro Olegário Coluna Intervalo Divulgação Coletiva

/COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

Há mais 20 anos atuando no mercado da Comunicação, no qual passou pelas áreas de rádio e televisão, o atual coordenador de Jornalismo da Uniritter, Leandro Olegário, não abre mão do otimismo para lidar com os desafios. O profissional, que pode facilmente receber o título de verdadeiro "inquieto" - expressão utilizada nas campanhas da instituição de ensina onde leciona -, acumula no currículo prêmios como o Press e RBS de Jornalismo, um livro e diversas coberturas jornalísticas. Conheça esses feitos e outras histórias dele em Coletiva.net.

PARCEIROS

A Enfato Multicomunicação dá seguimento ao seu projeto de internacionalização ao conquistar seu primeiro cliente fora do Brasil. Trata-se da WW8, empresa gaúcha de tecnologia para a saúde, que se estabeleceu em Toronto, no Canadá, no início deste ano. De acordo com as sócias Mariana Turkenicz e Raquel Boechat, a iniciativa tem o intuito de gerar inovações para o portfólio e potencializar novos eixos de negócios com conexões entre países.