Confiança para investir

O Grupo Volvo está expandindo sua atuação no Brasil em 2019. A empresa começou o ano contratando 300 novos funcionários, aumentando o segundo turno na operação de caminhões e ampliando em mais R$ 250 milhões os investimentos até 2020. As ações são fruto dos sinais consistentes de retomada da economia e da expectativa de um aumento de cerca de 30% no mercado total de caminhões no País, segundo a Volvo, que também detecta indicadores positivos no segmento de ônibus. Os R$ 250 milhões que serão investidos até o final de 2020 se somam ao total de R$ 1 bilhão que a companhia está aplicando no período de 2017 a 2019, em todos os seus negócios locais: caminhões, ônibus, equipamentos de construção e motores marítimos e industriais, além de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Centenária

A Cummins comemora seu centésimo aniversário em 2019. Presente em vários países, a empresa produz motores a diesel e a gás natural, plataformas híbridas e elétricas, sistemas de controle e tecnologias relacionadas, entre outros itens.

Melhor do que o esperado

A McLaren São Paulo, importadora oficial da marca inglesa no Brasil, superou as expectativas de comercialização estabelecidas desde o início das operações, em maio de 2018. Até janeiro passado, 20 carros esportivos já haviam sido vendidos no País, igualando a meta estabelecida para o primeiro ano completo de atuação - ou seja, quatro meses antes do previsto. O modelo mais barato da McLaren disponível aqui custa R$ 1.550.000,00.

Cooperação longeva

A Fiat Chrysler Automobile Itália e o Groupe PSA assinaram um acordo para estender até 2023 sua bem-sucedida cooperação em veículos utilitários leves (VUL), iniciada há 40 anos. O novo entendimento prevê a continuação da produção, em joint venture, dos furgões grandes Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Citroën Jumper. Para acompanhar o aumento na demanda, as companhias decidiram ampliar a capacidade de produção da fábrica de Sevel, na Itália, a partir deste ano.

Bom atendimento

A Renault, pela terceira vez, foi eleita a montadora com o melhor serviço de atendimento ao cliente no Brasil, de acordo com o levantamento da revista Exame, em parceria com o Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC), referente a 2018. Na classificação geral, a marca ficou em quarto lugar, um avanço de 11 posições em relação a 2017. O ranking envolve mais de 500 empresas e é divulgado desde 2010.

Destino: Catar

A Volare fechou a exportação de 19 miniônibus Fly 9 Executivo para a MBM Transport, operadora de transporte de passageiros no segmento de fretamento do Catar. Os veículos serão usados para a movimentação de funcionários da petrolífera Qatar Gas.

Ciclo de crescimento

A Toyota do Brasil projeta dar continuidade, em 2019, ao ciclo de crescimento que tem proporcionado à marca elevar o patamar de vendas há quatro anos consecutivos. Amparada por uma série de investimentos no negócio, na busca pela eficiência, qualidade em produtos e serviços, a empresa prevê novo aumento nos negócios, da ordem de 9,5%, sobre o ano passado, quando registrou o melhor desempenho no País, contabilizando mais de 200 mil veículos emplacados. Com suas unidades industriais instaladas no Brasil operando em capacidade plena, a Toyota deverá atingir a produção de 225 mil automóveis em 2019, total 7,6% superior ao do ano de 2018, encerrado com mais de 209 mil unidades manufaturadas.