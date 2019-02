Projeções do futuro

82

2019-01-31 23:13:40

No ritmo atual do mercado de veículos, o Brasil só vai retornar ao nível de vendas de 2012 (pré-crise) em 2025. Essa análise de cenário integra o projeto Automotive Brazil 2030, que a Bright Consulting entregará este mês aos seus clientes. O novo estudo avalia os desdobramentos de megatendências como os serviços de mobilidade sob demanda, a expansão da conectividade, as tecnologias de assistência ao condutor e ainda o novo paradigma dos veículos híbridos, elétricos, autônomos e compartilhados. A Bright Consulting argumenta que a indústria precisa se adaptar para atender, ao mesmo tempo, ao cliente tradicional e aos consumidores digitais, definidos como da "geração de alugadores". Outra avaliação da consultoria aponta a continuidade do crescimento de participação de SUVs no País, que avançará dos atuais 20% para 30% em 2025.

Motos na mira

Segundo dados do Grupo Tracker, maior empresa de rastreamento e localização de veículos do Brasil, o número de ocorrências de roubo e furto envolvendo motocicletas acima de 200 cilindradas no quarto trimestre de 2018 superou em 51,72% o registrado no mesmo período de 2017.

Melhorando a operação

Desde que iniciou suas operações sob o comando da Venko Motors, a SsangYong Brasil vem adotando estratégias para atender aos antigos e novos proprietários. A marca coreana tem desenvolvido componentes nacionais, introduzido equipamentos tecnológicos para o monitoramento dos serviços prestados pela rede, ampliado a disponibilidade de peças e sua cobertura nacional. Ao longo de 2018, foram inauguradas 11 concessionárias plenas e 14 oficinas credenciadas espalhadas estrategicamente pelo território brasileiro. A previsão é abrir mais quatro novos pontos de assistência técnica até o final deste mês.

Marketplace

A Ford lançou um canal oficial de venda de peças e acessórios no Mercado Livre, o maior site de e-commerce do Brasil. A empresa concentrará oferecerá produtos das marcas Ford, Motorcraft e Ominicraft, com garantia e preços competitivos, em todas as regiões do País. A categoria de peças e acessórios para automóveis é hoje a mais importante do Mercado Livre, responsável por cerca de 15% do faturamento total do marketplace.

Transantiago

A Mercedes-Benz do Brasil comercializou 500 ônibus urbanos para empresas operadoras da Transantiago, o sistema BRT (Bus Rapid Transit) da capital do Chile que movimenta diariamente cerca de 1,5 milhão de pessoas. O mercado chileno é o segundo maior para as exportações da empresa.

Movimentação intensa

A Cooper Standard, líder global em fornecimento de sistemas e componentes para a indústria automotiva, está fortalecendo presença no Brasil. Sua nova unidade, localizada em São Bento do Sul (SC), já está trabalhando de forma intensa na ampliação do portfólio, com a fabricação de mangueiras flexíveis para freios e tubos para conexões de turbo para automóveis. Futuramente, a planta será ampliada para também receber a produção de vedações de borracha e plástico e linhas de combustível e freio. A empresa possui plantas também em Varginha (MG), Camaçari (BA), Atibaia (SP), começará, este ano, a construção de uma nova em Divina Pastora (SE) e já cogita um novo investimento industrial no estado de São Paulo. Com matriz em Michigan, Estados Unidos, a Cooper Standard está presente em mais de 20 países.