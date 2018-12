Fábrica do futuro

82

663217

2018-12-28 01:00:00

A Ford inaugurou um centro de manufatura avançada em Redford, nos Estados Unidos, para desenvolver as tecnologias das fábricas do futuro. No local, que parece cenário de um filme de ficção científica, cerca de 100 especialistas trabalham com equipamentos como máquinas de impressão 3D, óculos de realidade virtual e robôs colaborativos, testando novas formas de produção. O investimento na instalação foi de US$ 45 milhões. No campo da impressão 3D, os engenheiros do local trabalham com 23 máquinas e 10 empresas especializadas nessa tecnologia para criar aplicações com diferentes materiais - de areia e pó de náilon a carbono. Além de componentes para veículos, a impressão 3D também pode ser usada para a produção de ferramentas e peças de reposição para a própria linha de montagem, economizando dinheiro e tempo. Com a realidade virtual, a intenção é de melhorar a segurança e o fluxo de trabalho de uma linha de produção muito antes da sua construção. Ela também permite que equipes de diferentes fábricas ao redor do mundo trabalhem juntas em processos e produtos. Por fim, os robôs colaborativos: menores, podem trabalhar com segurança ao lado das pessoas, sem a necessidade de gaiolas de proteção. Seu foco são operações complexas e/ou demoradas demais quando executadas por seres humanos.

Sucessão presidencial

O Grupo Renault anunciou Ricardo Gondo como presidente da filial brasileira, em substituição a Luiz Fernando Pedrucci, que recentemente foi nomeado presidente da operação América Latina. Com 49 anos, Gondo ingressou na Renault em 1996, como gerente de vendas, e passou por diversos setores na companhia. O executivo é engenheiro mecânico de formação, com pós-graduação em administração de empresas, e assumirá o cargo em 1 de janeiro de 2019.

Unidade em Erechim

A Hyundai Motor Brasil abriu uma nova concessionária na cidade gaúcha de Erechim. A revenda faz parte do Grupo Cordial, que opera também nas cidades catarinenses de Concórdia e Caçador. Com a nova loja, a Hyundai Motor Brasil agora soma 13 unidades no Rio Grande do Sul.

Mercedes brasileiros

A fábrica de Iracemápolis (SP) da Mercedes-Benz atingiu o número de 20 mil unidades produzidas no Brasil. A instalação é responsável pela manufatura dos modelos Classe C e GLA. Inaugurada em março de 2016, depois de investimentos de mais de R$ 700 milhões, a planta de Iracemápolis emprega atualmente mais de 800 colaboradores, incluindo funcionários terceirizados.

Toro da GM

O projeto GEM (Global Emergin Markets - Mercados Emergentes Globais), revelado pela General Motors, prevê uma picape abaixo da S10, no mesmo segmento do Fiat Toro. Novas informações dão conta de que o modelo significará o fim da Montana e poderá ser lançado em 2020, com produção em São Caetano do Sul (SP). O trem de força, a princípio, seria motor 1.4 turbo e câmbio automático de seis marchas, o mesmo utilizado no Cruze e no Tracker.

Kwid elétrico

A versão elétrica do pequeno Renault já está em testes na China, onde será fabricado. Segundo a marca, o veículo terá autonomia de aproximadamente 250 quilômetros. O Kwid K-ZE apareceu pela primeira vez no Salão de Paris deste ano e sua produção resulta de uma joint venture entre a Renault e a chinesa Dongfeng. A expectativa é de que o carro seja vendido em mercados emergentes, como Brasil e Índia.