A Ford desenvolveu no Brasil um acessório inovador para ajudar na movimentação de cadeirantes nas ruas: o "Tapete de Acessibilidade". Ainda em fase de protótipo, a novidade faz parte das pesquisas da marca na área da mobilidade, que vão além do projeto de veículos. O tapete, criado para o porta-malas do EcoSport, pode ser dobrado e encaixado atrás da cadeira de rodas. Quando aberto, o tapete automaticamente fica rígido e viabiliza ao cadeirante transpor guias e desníveis. Feito de materiais como alumínio aeronáutico e revestimento de EVA, o equipamento é leve e consegue suportar até 250 quilos. O tapete ainda possui sensores e um microprocessador, que envia sinais via Bluetooth para um aplicativo no smartphone do cadeirante toda vez que é usado. Com isso, o usuário pode criar um banco de dados, mapeando os pontos da cidade que exigem o suporte à mobilidade.

Renovação de frota

A Mercedes-Benz concluiu a venda de 121 ônibus urbanos para renovação de frota de empresas que operam no Sistema de Transporte Coletivo de Curitiba (PR). A negociação envolveu chassis dos modelos OF 1519, OF 1721 (suspensão mecânica), OF 1721 L (suspensão pneumática), O 500 MA articulado e O 500 MDA superarticulado, que servirão ao transporte urbano e metropolitano.

Segundo destino

O Nissan Kicks fabricado no Brasil ganhou seu segundo destino internacional. O crossover agora é exportado também para o Paraguai, seguindo o caminho dos parentes March e Versa. O primeiro mercado a receber o Kicks nacional foi a Argentina, no final do ano passado.

Comando ampliado

O Grupo Renault anunciou a escolha de Luiz Fernando Pedrucci como presidente para a América Latina. Atual presidente da subsidiária brasileira, ele substitui Olivier Murguet, que foi nomeado vice-presidente executivo da nova divisão de Vendas & Regiões. Na América Latina, a Renault tem presença comercial em quatro países: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Importadores levam a marca a quase todos os outros países da região.

Terceiro turno

As fábricas da Toyota em Sorocaba e Porto Feliz, ambas no estado de São Paulo, iniciaram testes para a implantação do terceiro turno de trabalho. Com a contratação de novos funcionários, será possível às unidades funcionarem 24 horas por dia e ampliarem a produção, que passará dos atuais 108 mil para 160 mil veículos anuais, focando nos modelos Etios e Yaris.

Tesla no Brasil

No último Salão de Paris, a Tesla apresentou à Europa o Model 3, seu carro "popular", que começará a rodar no Velho Continente no primeiro trimestre de 2019. Durante o evento, o Brasil virou pauta, com rumores de que a Tesla poderia abrir uma loja em São Paulo no próximo ano. A empresa desmentiu a informação, mas a possibilidade existe.

Testes de autônomos

A Ford e a Baidu, gigante da internet na China, lançaram um projeto de dois anos para testar veículos autônomos nas estradas daquele país. A parceria entre as empresas já havia sido anunciada em junho passado, e os testes ocorrerão em estradas designadas de Pequim até o final do ano. Os veículos serão capazes de operar de forma autônoma em certas condições no momento em que o projeto terminar, alcançando o nível 4 de condução autônoma - o segundo mais alto, atrás do nível 5, no qual os carros rodam sem nenhuma interferência do motorista.