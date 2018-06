Ciclo de investimentos

A FCA (Fiat Chrysler Automobiles) investirá R$ 14 bilhões na América Latina até 2022. Do total, R$ 9 bilhões serão gastos com a Fiat, ficando os R$ 5 bi restantes para as marcas Jeep e RAM. Quase 100% do montante será aplicado no Brasil. Quase toda a soma terá como finalidade a renovação da gama de produtos. A Fiat deverá ter 15 novidades no período, enquanto Jeep e RAM contarão com 10 lançamentos - praticamente todos serão modelos SUVs.

Produção nacional

O BMW Group confirmou a produção nacional da nova família F de motocicletas em sua fábrica de Manaus (AM). Além do investimento em tecnologias de manufatura e da capacitação dos funcionários da linha de montagem, 14 novos fornecedores locais foram desenvolvidos para a fabricação dos modelos F 750 GS e F 850 GS, prevista para começar no último quadrimestre do ano.

Política exitosa

A venda de caminhões extrapesados rodoviários Mercedes-Benz cresceu 220% na Região Sul do Brasil nos primeiros cinco meses do ano. No volume acumulado de janeiro a maio, foram emplacadas 700 unidades, às quais se somam mais 240 veículos para aplicações fora de estrada. A empresa credita o resultado à política de test drive e demonstrações dos produtos junto aos clientes em eventos próprios ou relativos ao setor de transportes.

Seminovos premium

Ex-sócio da XP Investimentos, Celso Schuler deixou o mercado financeiro para se dedicar aos carros de luxo. Ao lado do irmão, Cleber Schuler, abriu, em 2014, a Fideliti Veículos, especializada na comercialização de seminovos premium. A loja fica na Zona Norte de Porto Alegre.

Espaço colaborativo

A Ford inaugurou um espaço colaborativo na fábrica de Camaçari (BA), para ser usado pelos empregados como laboratório para criação de soluções de mobilidade e outras inovações. Primeiro do gênero da empresa na América do Sul, o Creative Room combina conceitos de sustentabilidade e equipamentos de última geração. O local também está ligado aos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento do produto e ao estúdio de design da Ford em Camaçari.

SUVs em alta

Pela primeira vez, os SUVs ultrapassaram os veículos de entrada em volume de financiamentos de automóveis leves zero-quilômetro no mercado brasileiro. Considerando os cinco primeiros meses de 2018, os utilitários-esportivos absorveram 22,8% dos financiamentos. Já os carros de entrada responderam por 18,6% do total de vendas a prazo. O levantamento é da B3, que opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base integrada de informações que reúne o cadastro de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o País.

Operação encerrada

A Polaris anunciou a suspensão da importação e comercialização no Brasil das motocicletas Indian. O processo de transição será de até 120 dias com as concessionárias da marca. A empresa garantiu que dará continuidade aos serviços de pós-venda dos produtos, incluindo a comercialização de peças de reposição, atendimento à garantia e manutenção em geral, através de concessionárias Polaris selecionadas e de novas oficinas de motos premium credenciadas. A decisão decorreu da falta de rentabilidade do negócio no País, em função da crise econômica e do consequente encolhimento da indústria de motocicletas nos últimos anos. A Polaris Brasil passará a concentrar seus esforços no negócio de veículos off-road: quadriciclos e utilitários multiuso.