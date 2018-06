Namoro de gigantes

A notícia de que a Volkswagen AG e a Ford Motor Company estão estudando uma aliança estratégica destinada a fortalecer a competitividade de cada uma e melhor atender os clientes globalmente é definitiva. Quando duas das mais antigas e gigantes fabricantes da indústria automotiva cogitam uma união, significa que a concentração no setor é um caminho sem volta, e que os conglomerados transnacionais continuarão ganhando corpo. Volks e Ford avaliam potenciais projetos em várias áreas - incluindo uma linha conjunta de veículos comerciais. Mesmo que a parceria não envolva acordos acionários, conforme divulgado, apenas participações proprietárias cruzadas, as implicações poderão ser enormes para ambas. Lembrando que as duas marcas já tiveram um casamento no Brasil e na Argentina, entre 1987 e 1996, quando estabeleceram a joint venture Autolatina. À época, não colheram o sucesso esperado (a expectativa era nada menos do que dominar completamente os dois mercados), mas talvez agora, com o exemplo do passado, o resultado seja diferente.

Células a combustível

A Audi AG e o Hyundai Motor Group se unem para desenvolver células a combustível. As companhias querem levar tecnologia à maturidade da produção em série de forma mais rápida e eficiente. Ambas também exploram uma colaboração mais abrangente na área.

Conectividade veicular

A Continental firmou parceria com a gigante de telecomunicações Vodafone. A princípio, o acordo entre as multinacionais tem como objetivo contribuir para a diminuição dos acidentes em estradas alemãs por meio de novas tecnologias de conectividade veicular. A expectativa é que a iniciativa seja expandida para outros países. Dois projetos-conceito já estão em andamento: um escudo digital para pedestres e um sistema de alerta de congestionamento, baseados nas tecnologias de ponta 5G e Cellular V2X, que possibilitam a comunicação entre automóveis e o ambiente externo.

Em solo norte-americano

A Volvo Cars inaugurou sua primeira fábrica nos Estados Unidos, na cidade de Charleston, Carolina do Sul. Com isso, a marca sueca estabelece plantas industriais em suas três principais regiões de vendas. No local será feito o novo sedã esportivo S60 e, a partir de 2021, a próxima geração do utilitário-esportivo XC90. Os carros serão destinados tanto ao mercado norte-americano quanto às exportações. A Volvo Cars está investindo cerca de US$ 1,1 bilhão nessa operação fabril, que pode produzir 150 mil veículos por ano. Em outra seara, a empresa anunciou que, a partir de 2025, pelo menos 25% dos plásticos utilizados em todos os novos modelos serão de material reciclado.

Jaqueta inteligente

A Ford registrou a patente de uma jaqueta inteligente que orienta o ciclista a encontrar os melhores caminhos no trânsito, com a ajuda de um aplicativo; e que gera sinais luminosos, sonoros e táteis para tornar a viagem mais segura. Ainda em fase de protótipo, a Smart Jacket tem luzes de LED nas mangas que se acendem automaticamente quando o ciclista levanta o braço para avisar que vai virar à direita ou à esquerda, além de luz de freio. Conta também com um aplicativo de navegação, conectado sem fio a um smartphone, que gera uma vibração na manga correspondente para indicar a direção a seguir, selecionando rotas que evitam ruas movimentadas e cruzamentos. A "tecnologia de vestir" ainda permite ao ciclista atender a chamadas, receber mensagens e instruções de navegação sem precisar tirar as mãos do guidão ou olhar para a tela do celular, usando interfaces sonoras e táteis.