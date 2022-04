A embalagem é linda, os quatro espumantes têm a qualidade costumeira da linha Cuvée da Miolo (na foto), com denominação de origem do Vale dos Vinhedos. Todos são elaborados pelo método Champenoise: Nature, Brut, Brut Rosé e Demi Sec.

Um dado importante consta do pescoço dessas garrafas: seu ano de tiragem, no caso 2019 (no detalhe). É algo que venho defendendo há anos: como espumantes costumam ser elaborados com viníferas de diversas safras, não revelar cada uma delas se pode tolerar. Mas por que não citar o ano em que foram engarrafados?

Isso a Miolo está fazendo. Não esconder informação ao consumidor evita decepções, comuns a quem espera um período maior para desarrolhar um espumante e não sabe há quanto tempo está na garrafa. Altamente elogiável.

Esse da foto é daqueles vinhos que raramente degusto: os chamados "de sobremesa". Questão de gosto, não de antipatia. Uma exceção só ocorreu, após alguma insistência, ao final de um lauto jantar em casa de amigos. Deliciei-me, a ponto de pedir um segundo cálice desta garrafa aí na foto.

O Castellamare é um Moscato Giallo branco seco - nada daquele adocicado ao ponto que habitualmente me afugenta. Elaborado pela São João, uma cooperativa com 480 associados, no município de Farroupilha, tem vendas em [email protected]