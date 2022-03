Sabores e encantos nordestinos

Carlos Pires de Miranda

Todos são gaúchos, das simpáticas atendentes até o chef e proprietário, maior entusiasta das coisas e da culinária do Nordeste. Afora o salão principal, com indispensável refrigeração, há mesas no pátio, sob árvores e ombrelones, recomendáveis somente à noite, ou após o verão. Ambiente simples, enfeitado com alguns suvenires, o Du Nordeste se instala em uma daquelas antigas residências do Bom Fim, que renascem para fins comerciais.