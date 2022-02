Reportagens traçam painel da cultura no RS

Todas as sextas-feiras, o Jornal do Comércio publica uma grande reportagem cultural no caderno Viver. Desde maio de 2018, o espaço traz, a cada semana, textos aprofundados sobre o cânone da cultura local e brasileira, além de matérias especiais sobre temas como artes plásticas, cinema, literatura, música e arquitetura. A memória também tem vez, como nas reportagens sobre os meses em que o cantor João Gilberto morou em Porto Alegre, a trajetória do time de futebol do Renner e a história da "bisavó" das casas noturnas da Capital. Não faltaram reportagens sobre músicos como Renato Borghetti - que abriu a série -, Telmo de Lima Freitas e Elis Regina, e textos tratando da vida e obra de escritores, casos de Erico Verissimo, Josué Guimarães e Sergio Faraco. Tem espaço para o tradicionalismo, MPB e o rock gaúcho, como na reportagem sobre a banda Os Replicantes. Sem falar no patrimônio histórico, caso de textos sobre o casario de Pelotas, e matérias mostrando os projetos dos arquitetos Theodor Wiederspahn, José Lutzenberger e Fernando Corona.

