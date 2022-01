Saladas, estrelas do verão

Modo de preparar: Triturar alho com uma pitada de sal, passar a um recipiente com iogurte, azeite, pimenta e misturar bem. Se desejar, incrementar com hortelã ou manjericão.

Há quem as consuma o ano inteiro: são saudáveis, coloridas e podem ser ainda mais deliciosas se valorizadas por molhos. As receitas a seguir, muito fáceis de fazer, são de molhos que se harmonizam perfeitamente com saladas, as estrelas da estação. Foram enviadas pelo LivUp Mercado Online.

Três perguntas para

Rubem Kunz

Vinícola Rua do Urtigão

1. Como um médico cardiologista passa a produzir vinhos?

Sempre fui apreciador e tinha meu interesse despertado por bons rótulos que ia experimentando. Em 2015, ousei fazer minha primeira colheita e fermentação. Um amigo me cedeu a desengaçadeira e o espaço para as primeiras barricas, em propriedade que fica na Rua do Urtigão, em Araricá. Ali vinifiquei, em branco, uvas Bordô e me apaixonei pelo processo.

2. E como evoluiu até o estágio atual?

Bem, no segundo ano fiz rosados de Cabernet Sauvignon e Merlot, mas os resultados não me agradaram. Então, em 2016, parti em busca de ajuda técnica e já no ano seguinte passei a vinificar com leveduras nativas e reduzi fortemente a dose de metabissulfito. Veio a safra de 2019, com uvas de parceiros de Piratini, Pinheiro Machado, Encruzilhada do Sul, Monte Belo do Sul, Vacaria e finalmente atingi a qualidade desejada.

3. Quais os resultados?

Vinhos de mínima intervenção, como o Sophia e o Arya (foto), produzidos na vinícola instalada no quintal de minha casa, em Taquara. A fermentação ocorre somente por leveduras nativas do parreiral, sem qualquer aditivo químico na vinificação. A meta de 2022 é engarrafar 4 mil unidades e atender clientes de renomados restaurantes - um bom exemplo é o da chef Manu Buffara, em Curitiba, consagrado no Guia Michelin. Também Oteque e Aprazível, no Rio e Oh, Suzana, aqui em Taquara.