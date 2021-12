Para os festejos natalinos

Carlos Pires de Miranda

Nem tão populares aqui no Sul, as rabanadas estão ligadas intimamente às festas de Natal do Rio até o Nordeste. Embora as tenhamos como de origem portuguesa, há semelhanças entre elas e o eggy bread inglês e mesmo com a french toast que já encontrei em cafés da manhã de hotéis americanos. Sem falar na França com seu pain perdu. Esta receita vem da Havanna, rede de cafeterias de origem argentina, que sugere o delicioso acréscimo de doce de leite ao formato original. Boa ideia!