Costelinhas: um tanto trabalhosas, mas muito deliciosas

Carlos Pires de Miranda

Sou fã de costelinhas ao molho barbecue há uns 40 anos, quando as conheci, ao cruzar - esfomeado e com pressa - uma pequena cidade do Sul dos Estados Unidos. Depois passei a encontrá-las em outros estados, até que restaurantes de redes internacionais as trouxessem para o Brasil. Esta receita foi enviada pelo Supper Rissul e está medida para 20 costelinhas bem carnudas. Sim, serve perfeitamente para esta época de festas.