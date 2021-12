O melhor assador do continente

O evento é promovido pela La Fogatta (Fabrica de Parrillas) e tem entrada franca. Para degustar uma porção individual, R$ 30,00. A pulseira "open food" libera acesso a todas as estações, das 12h às 18h, por R$ 130,00. Espaço kids e shows com bandas gaúchas completam a festa.

Adega

Com vodca e muito gelo

Blueberry Fizz

Ingredientes:

50 ml de vodca

80 ml de chá de frutas vermelhas

20 ml de xarope de açúcar

10 ml de limão siciliano

gelo em cubos

toque de água com gás

folhas de hortelã para decorar

Modo de preparar:

Em uma coqueteleira, colocar os ingredientes, menos a água com gás. Bater com alguns cubos de gelo, passar a um copo longo e completar com água com gás gelada. Decorar com ramo de hortelã.

Tropical Spritz

Ingredientes:

45 ml de vodca

20 ml de vinho branco

20 ml suco de abacaxi fresco

15 ml xarope de maracujá

50 ml água com gás

pedras de gelo

ramo de alecrim para decorar

Modo de preparar:

Em uma taça de vinho cheia de gelo, acrescentar vodca, vinho, suco de abacaxi coado e xarope de maracujá. Mexer suavemente e completar com água gelada. Decorar com ramo de alecrim.